Nintendo Switch 2: Spielt ihr lieber im Handheld-Modus oder am TV?

Auch die Switch 2 setzt auf das Hybrid-Konzept.

Nintendo hält sich mit der Nachfolgekonsole zur Switch 1 an das bewährte Konzept: Auch die Switch 2 setzt mit der Nutzung als Handheld oder stationären Konsole auf zwei Spielmodi, zwischen denen schnell gewechselt werden kann. Aber tut ihr das überhaupt, oder nutzt ihr sie vorzugsweise nur als Handheld oder TV-Konsole?

Verratet uns in unserer Umfrage, wie ihr eure Switch 2 am liebsten nutzt:

Schreibt uns außerdem gerne in die Kommentare, warum ihr welchen Modus bevorzugt.

Ist eure Switch 2 vielleicht euer treuer Begleiter auf Reisen, weshalb ihr sie überwiegend als Handheld nutzt? Oder seid ihr ein technisch ambitionierter Nintendo-Fan, sodass ihr im TV-Modus das meiste aus den Spielen herausholen wollt? Immerhin bietet die Docking-Station mehr Leistung und Features gegenüber dem Handheld-Modus:

Eine technisch bessere Leistung fordert allerdings auch mehr Akku, was auf den Spielspaß im Handheld-Modus Einfluss hat. Vielleicht wechselt ihr eher unfreiwillig zum TV-Modus, da euch der Saft zu schnell ausgeht?

18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Autoplay

Wie eure Gründe auch immer aussehen, wir sind neugierig auf eure Antworten – auch weil wir euch dieselbe Frage damals zur Nintendo Switch 1 gestellt haben und wissen wollen, ob sich euer Spielverhalten diesbezüglich vielleicht etwas verändert hat.

Falls ihr immer noch zu den Spieler*innen zählt, die auf ihre Switch 2 warten oder noch keine ergattern konnten: Haltet durch und kommt gerne später wieder, um abzustimmen.

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 kaufen: Alle Infos zu Händler und Kontingent im Ticker | Hier bekommt ihr die Konsole von Linda Sprenger

Oben haben wir euch derweil noch einmal unseren Live-Ticker verlinkt, in dem wir euch täglich darüber informieren, in welchen Online-Shops oder Geschäften vor Ort ihr aktuell eine Nintendo Switch 2 kaufen könnt und wo nicht – oder wo ihr es besser lassen solltet, weil die Preise einfach unverhältnismäßig hoch sind oder Betrüger am Werk sind.

Danke fürs Mitmachen!