Huawei zählt noch immer als Geheimtipp in Sachen Smartwatches. Für mich spielen sie schon lange ganz oben mit und diese Smartwatch ist mein Beweisstück A.

Bei Smartwatches hat man meistens die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder einen Ziegelstein ans Handgelenk, der nicht nur nach Plastik riecht, sondern sich auch so anfühlt oder man gibt seinen halben Monatslohn für eine schicke Uhr aus. Wenn man mich nach einer Marke fragt, die wunderschöne Smartwatches auf den Markt bringt, dann nenne ich immer Huawei. Einer dieser schnuckeligen Perlen ist die Huawei Watch GT6 Pro. Der Vorgänger zählt schon technisch zu den Besten der Besten, aber hier wurde nochmal am Design gefeilt.

Gebaut wie ein Panzer, trägt sich aber wie Seide

Wie oben schon erwähnt, ist die GT6 Pro optisch einfach eine Augenweide. Egal ob ihr euch für das Modell in komplett Schwarz, Braun oder blankem Titan entscheidet – die Uhr sieht meiner Meinung nach in jeder Farbe gut aus. Ihr könnt die Smartwatch locker zum feinen Hemd im Büro rocken, aber genauso gut zum verschwitzten Hoodie beim Joggen oder beim entspannten Bummel durch die Stadt.

Das Gehäuse besteht aus einer Titanlegierung, die sonst für Luft- und Raumfahrt genutzt wird. Die Uhr ist somit abartig robust, wiegt aber gleichzeitig auch nichts. Zudem ist das Display mit Saphirglas versehen, damit da nichts verkratzt.

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Ihr habt die Wahl zwischen den Farben Braun, Schwarz und Titan. Sie sieht meiner Meinung nach in jeder Farbe super edel und schick aus.

High-End-Display und überlegene Akkulaufzeit

Wenn ihr euch aktuell eine teure Apple Watch Ultra oder Samsung Galaxy Watch Ultra an den Arm bindet, hängen die Dinger nach spätestens zwei Tagen wieder am Ladekabel. Der Akku der Huawei Watch GT6 hält da länger durch. Bei normaler Nutzung mit vollem Tracking-Programm im Alltag hält die Uhr 12 Tage durch. Macht ihr ein bisschen ruhiger, kommt ihr sogar auf 21 Tage. Da haben der angebissene Apfel und der koreanische Riese noch Nachholbedarf.

Ein gutes Display ist die halbe Miete und auch hier kann Huawei bei den Großen mitspielen. Das Display hat eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits. Um das für euch einzuordnen: Viele Standard-Smartwatches krebsen bei 1.000 bis 2.000 Nits herum. Das Huawei-Modell gilt als eine der hellsten Uhren auf dem Markt. Selbst bei praller Sonne in der Wüste solltet ihr alles erkennen.

Statt einem riesigen Klotz am Arm habt ihr hier eine dünne und leichte Uhr. Trortdessen ist sie super stabil und robust.

Gesundheitsfunktionen, die als Goldstandard gelten könnten

Die GT6 Pro kann alle Standard-Aufgaben, die man von einer Smartwatch erwartet und das völlig egal, ob ihr ein iPhone oder Android habt. Ihr könnt an der Kasse per NFC bezahlen, Mails checken oder Nachrichten vom Display ablesen.

Was aber mehr als nur Standard ist, sind die Gesundheitsfunktionen und vor allem das TruSense-System ist geisteskrank. Das Ding misst neben eurem Puls auch eure Gefäßsteifigkeit (also wie elastisch eure Adern noch sind) und gibt euch damit wichtige Infos zu eurer Herzgesundheit. Ich hatte schon einige Smartwatches am Arm, aber so eine Funktion hatte ich noch nie.

Besonders Radsportler und Taucher profitieren

Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Sportfunktionen und hier haben wir über 100 Sportarten gedeckt. Besonders sind hier aber zwei Kategorien, auf die sich die Uhr spezialisiert hat: Radsport und Tauchen.

Wer sich aufs Fahrrad schwingt, bekommt mit der "Virtual Power" seine getretenen Watt geschätzt, ohne sich vorher sündhaft teure Extra-Sensoren an die Pedale schrauben zu müssen. Lauft ihr danach durch den Wald oder zwischen hohen Häusern, richtet das "Sunflower Positioning 2.0" die GPS-Antenne per Software zur Sonne aus und macht euer Signal um 20 Prozent genauer.

Huwei ist zudem bekannt für ihre wasserfesten Smartwatches. Beim aktuellsten Modell halten sie den Weltrekord. Hier ist man etwas drunter, aber dennoch merklich drüber als bei der Konkurrenz. Unter Wasser könnt ihr bis zu 40 Meter Tiefe beim Freitauchen erreichen, ohne dass die Uhr Faxen macht.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!