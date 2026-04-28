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Dieser PS5-Open-World-Kracher beerbt einen der besten Schurken der Spielegeschichte - mit einem Breaking Bad-Star!

Giancarlo Esposito, bekannt als Gustavo Fring aus Breaking Bad, spielt in dieser PS5-Open World euren finsteren Widersacher. Aktuell bekommt ihr das Spiel supergünstig. Und so viel sei verraten: Es macht richtig Laune!

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Frederic Hamann
28.04.2026 | 19:02 Uhr


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Eine gigantische, wunderschöne Open World voller Möglichkeiten: Dieses PS5-Game ist gerade richtig günstig! Eine gigantische, wunderschöne Open World voller Möglichkeiten: Dieses PS5-Game ist gerade richtig günstig!

Wenn ihr Spiele mögt, bei denen man einfach mal abschalten und sich einer Geschichte, einem Action-Spektakel oder einer ganz anderen Welt hingeben kann, dann seid ihr hier genau richtig.

Wenn der Karibik-Urlaub zu teuer ist, könnt ihr ja auf eurer PS5 zu einem wunderschönen Flecken Erde reisen und so richtig die Sau rauslassen. Mit Panzern, Granaten und jeder Menge Spaß!

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Die Vorgänger hatten einige der eindrucksvollsten Schurken der Gaming-Geschichte!

Wer von euch hat Breaking Bad gesehen? Viele? Denk ich mir, schließlich ist diese Serie durchaus ein einzigartiger, qualitativ enorm hochwertiger Brocken. Das liegt einerseits an der immer weiter aufbauenden Story, natürlich auch an Bryan Cranston, aber nicht zuletzt auch an den vielen weiteren fantastischen Schauspielern.

Einer davon: Giancarlo Esposito, der als eiskalter, berechnender Gustavo Fring Bekanntheit erlangte und seither schon dutzende Rollen in Hollywood bekam.

Hier nehmt ihr es mit Gustavo Fring von den "Los Pollos Hermanos" auf

Ah, wie schön ist doch Kuba, nicht? Die Schönheit wird nur durch El Presidente und seiner Armee sowie allerhand Granaten, Panzer und fliegende Kugeln getrübt. Ah, wie schön ist doch Kuba, nicht? Die Schönheit wird nur durch El Presidente und seiner Armee sowie allerhand Granaten, Panzer und fliegende Kugeln getrübt.

Welcher bekannte Schauspieler könnte nun also den nächsten, kultigen Bösewicht spielen? Diesmal als "El Presidente" im kubanischen Eiland. Eben, natürlich Giancarlo Esposito! Schon der erste düstere Cinematic-Trailer zum Game zeigte, wie gut er in diese Rolle passte.

Er, der nun Genre-Größen beerbt, die zu den bekanntesten Bösewichten der Gaming-Geschichte gehören. Er, der nun Vaas Montenegro beerbt ("Weißt du, was die Definition von Wahnsinn ist?").

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Far Cry 6: Action-Spiel mit Kuba als Open World!

Far Cry 6 schlägt ein ganz anderes Setting als der Vorgänger ein. In Far Cry 5 musstet ihr noch mit Joseph Seed und seiner fanatischen Sekte von Hillbillys und dem Weltuntergang fertig werden. Jetzt geht es ins traumhafte Kuba ... beziehungsweise "Yara".

Der kubanische Flair wird aber perfekt eingefangen: Rostige, alte Autos aus den 60ern, marode Straßen, tropische Landschaften und ein eklatantes Gefälle zwischen Arm, sehr arm und den wenigen reichen Regierungsloyalisten.

Viva la revolution! Nieder mit "El Presidente"!

Video starten 4:10 Far Cry 6: Überraschend düsterer Trailer mit Flüchtlingen und Bösewicht Castillo

In Far Cry 6 nehmt ihr es mit Antón Castillo auf, verkörpert von Giancarlo Esposito. Passend zum Setting müsst ihr den Diktator stürzen und die Bevölkerung von dem eiskalten Machthaber befreien. Wie in Far Cry so üblich, gibt's dabei haufenweise Geballer und Granatenhagel. Die riesige Spielwelt ist liebevoll gestaltet, detailliert und erzählt viele, viele kleine Geschichten über die Schicksale in dieser Diktatur.

Gleichwenn die Story nicht so mitreißend ist wie in Far Cry 3 mit Vaas und seiner Schwester, so macht auch Far Cry 6 genau das, was Far Cry halt macht: Eine Menge Laune!

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