Von Monky Island bis Black Flag: Das sind die besten Piraten-Games aller Zeiten!

Ahoi, ihr Landratten! Na, Lust auf Abenteueur, unbekannte Eilande und die spanische Marine im Nacken? Dann folgt mir!

Wenn der Jolly Roger am Horizont weht und die schwarze Flagge mit dem Totenkopf in Sicht ist, dann macht euch auf was gefasst! Das Piraten-Genre war lange Jahre verschmäht von der Spieleindustrie, doch spätestens jetzt, mit der Ankündigung des Black Flag-Remakes, ist es zurück!

Das sind die besten Piraten-Games aller Zeiten!

Platz 7: Eine dynamische Welt, Fraktionen, Handelsroute und kaum einer kennt's!

Fangen mir mit einem Titel an, den wohl nicht so viele von euch kennen: King of Seas ist für mich so ein Spiel, das viele gar nicht auf dem Schirm haben. Dabei steckt hier mehr Piratenherz drin, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Klar, gegen die großen AAA-Linienschiffe wirkt dieses Spiel eher wie eine kleine Indie-Schaluppe. Aber das kann auch gut sein!

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Ihr schippert durch eine dynamische Welt, in der Fraktionen um Macht ringen, Handelsrouten wichtig sind und ihr euch Stück für Stück einen Namen macht. Das Spiel wirft euch nicht einfach in ein hübsches Meer und sagt: „Viel Spaß.“ Nein, ihr müsst euch euren Platz zwischen den Wellen erkämpfen.

Es geht ganz schön heiß her: Die Gefechte von King Of Seas haben's in sich!

Besonders gut gefällt mir, dass die Seeschlachten nicht nur aus wildem Kanonengeballer bestehen. Ihr müsst eure Position klug wählen, Gegner ausmanövrieren und eure Fähigkeiten sinnvoll einsetzen. Wer einfach stumpf frontal in jedes Gefecht segelt, landet schneller auf dem Meeresgrund als ein betrunkener Smutje über Bord geht.

Platz 6 : Komplett untergegangen, aber für unter 15€ trotzdem spaßig!

2:50 Skull & Bones erscheint jetzt offenbar tatsächlich, wie der Launch Trailer zeigt

Skull and Bones hatte wirklich keinen einfachen Kurs. Dieses Spiel ist jahrelang durch Entwicklungsstürme gesegelt und wurde nach Release von vielen Spielern kritisch beäugt. Und ja, ich verstehe das. Wer hier ein neues Assassin’s Creed Black Flag erwartet hat, wurde vermutlich enttäuscht.

Aber ich finde trotzdem: Skull and Bones hat seinen Platz in dieser Liste verdient. Denn wenn ihr euch darauf einlasst, bekommt ihr ein Spiel, das sich sehr klar auf eine Sache konzentriert: Schiffe, Kanonen und das Gefühl, als gefährlicher Kapitän über die See zu ziehen.

Für mich funktioniert Skull and Bones am besten, wenn man es nicht als großes Piraten-Rollenspiel betrachtet, sondern als fokussiertes Seeschlacht-Spiel.

Platz 5: Piraten, Yakuza und ein überraschend gutes Spiel?!

Schon der Name klingt, als hätte jemand in der Hafenkneipe drei Flaschen Rum zu viel erwischt: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ein Ex-Yakuza als Piratenkapitän? Hawaii? Seeschlachten? Crew-Aufbau? Das klingt völlig absurd. Und genau deshalb finde ich es so spannend.

Dieses Spiel ist kein klassisches Piraten-Abenteuer, das ehrfürchtig mit schwarzer Flagge und düsterer Legende wedelt. Es ist laut, bunt, überdreht und herrlich schräg. Für mich wirkt es wie eine Seemannsgeschichte, die mit jedem Erzählen noch ein bisschen verrückter wird.

Was mir daran gefällt, ist die Mischung. Ihr bekommt nicht nur Kämpfe und überzeichnete Action, sondern auch Crew-Management, Schiff-Upgrades, Inselerkundung und dieses typische Like-a-Dragon-Gefühl, bei dem jederzeit völliger Unsinn passieren kann.

Nicht jeder Pirat muss mit Säbel und Kanone herumfuchteln. Manchmal reicht ein guter Spruch, ein absurdes Rätsel und ein Held, der eigentlich viel zu tollpatschig ist, um eine Legende zu sein. Genau hier kommt Return to Monkey Island ins Spiel.

Für mich ist Monkey Island bis heute eine der charmantesten Piratenreihen überhaupt. Guybrush Threepwood ist kein furchteinflößender Kapitän, vor dem die Meere erzittern. Er ist eher der Typ, der beim Entern erst einmal fragt, ob es dafür eine Anleitung gibt. Und genau deshalb liebe ich ihn.

Return to Monkey Island fängt den Charme des alten Point-And-Click-Adventures perfekt ein.

Return to Monkey Island ist ein Point-and-Click-Adventure. Das bedeutet: Ihr klickt euch durch liebevoll gestaltete Szenen, sprecht mit Figuren, sammelt Gegenstände und löst Rätsel. Klingt trocken? Ist es nicht. Denn Monkey Island lebt von Dialogen, Wortwitz und dieser ganz eigenen Mischung aus Piratenromantik und kompletter Albernheit.

Platz 3: Der lustigste Piraten-Koop aller Zeiten!

Sea of Thieves lebt komplett von den Menschen, mit denen ihr spielt. Alleine kann man zwar auch in See stechen, aber die wahre Magie entsteht mit Freunden. Einer steuert, einer setzt die Segel, einer lädt die Kanonen, einer schreit panisch „Wasser im Schiff!“ und niemand weiß, wo der Eimer ist.

8:09 Sea of Thieves - Test-Video zum kurzweiligen Koop-Piratenspaß - Test-Video zum kurzweiligen Koop-Piratenspaß

Meiner Erfahrung nach entstehen hier die besten Momente ungeplant. Das Spiel schreibt euch keine große epische Geschichte vor. Ihr schreibt sie selbst. Mal seid ihr erfolgreiche Schatzjäger, mal werdet ihr von anderen Spielern versenkt, mal verfolgt ihr ein Schiff eine halbe Stunde lang, nur um am Ende an einem Felsen zu zerschellen. Dumm gelaufen, aber herrlich.

Für mich ist Sea of Thieves das beste Koop-Piraten-Spiel überhaupt. Es ist nicht immer tiefgründig, nicht immer fair und manchmal auch ein bisschen zickig. Aber wenn es funktioniert, dann fühlt es sich nach Freiheit an.

Platz 2: Der Grundstein der Piraten-Spiele kommt vom Civilization-Erfinder!

Für mich ist dieses Spiel eines der wichtigsten des Genres überhaupt: Sid Meier's Pirates! Es hat früh verstanden, dass Piratsein nicht nur aus Kanonendonner besteht. Ein echtes Piratenleben braucht Entscheidungen, Risiken, Handel, Duelle, Schatzkarten, Politik und natürlich ein bisschen Romantik. Sonst ist es nur Seefahrt mit schlechter Krankenversicherung.

Sid Meier's Pirates! Was für ein Spiel - einer der Urväter des Piraten-Genres!

In Sid Meier’s Pirates! entscheidet ihr selbst, welchen Kurs ihr einschlagt. Wollt ihr Handelsschiffe kapern? Städte angreifen? Nach verschollenen Familienmitgliedern suchen? Mit Nationen paktieren? Euch in Duellen beweisen? Das Spiel gibt euch erstaunlich viele Möglichkeiten. Der Urgestein der Piratenspiele funktioniert auch heute noch!

Platz 1: Assassin's Creed Black Flag bekommt zurecht ein Remake!

13:53 Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Autoplay

Und damit sind wir beim Flaggschiff angekommen. Für mich ist Assassin’s Creed 4: Black Flag bis heute das beste Piraten-Spiel aller Zeiten. Da können andere noch so laut mit den Kanonen rasseln: Dieses Spiel sitzt auf dem Kapitänsstuhl.

Black Flag hat damals etwas geschafft, das ich Ubisoft bis heute hoch anrechne. Es hat aus Assassin’s Creed nicht einfach nur ein Spiel mit Booten gemacht. Es hat das gesamte Spielgefühl verändert. Plötzlich war die Welt nicht mehr nur eine Karte mit Städten und Missionen. Sie war ein Meer voller Möglichkeiten.

Die Atmosphäre war einfach traumhaft - noch heute habe ich die Shantys im Kopf, die meine Crew auf offener See skandiert hat. Und das 10 Jahre später! Ich sag' nur: Leave her, Johnny, leave her!

Am 9. Juli 2026 erscheint das Remake und ich freue mich darauf wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Black Flag ist der ultimative Piraten-Traum.