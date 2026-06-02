Nach fast zwei Jahren Pause: Hunter x Hunter kehrt mit konkretem Datum zurück

Nach über 16 Monaten Pause ist es offiziell: Shueisha hat Hunter x Hunter Band 39 für den 3. Juli 2026 bestätigt. Mangaka Yoshihiro Togashi hat zudem bereits rund 20 Kapitel fertiggestellt.

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Jusuf Hatic
02.06.2026 | 17:00 Uhr

Hunter x Hunter Band 39 Negotiation kommt am 3. Juli 2026 in Japan. 20 neue Kapitel warten auf Veröffentlichung – alle Details zur Rückkehr gibt es hier. (© Yoshihiro Togashi) Hunter x Hunter Band 39 "Negotiation" kommt am 3. Juli 2026 in Japan. 20 neue Kapitel warten auf Veröffentlichung – alle Details zur Rückkehr gibt es hier. (© Yoshihiro Togashi)

Nach fast zwei Jahren hat der japanische Verlag Shueisha ein konkretes Datum gesetzt: Band 39 von "Hunter x Hunter" – in Japan unter dem Untertitel "Negotiation" (dt.: Verhandlung) – erscheint am 3. Juli 2026.

Die Tankobon-Ausgabe vereint die Kapitel 401 bis 410, deren letztes am 9. Dezember 2024 im Weekly Shonen Jump-Magazin erschien. Damit markiert der 3. Juli den offiziellen Startpunkt der Rückkehr.

Denn was danach kommt, ist ebenfalls bekannt: HxH-Autor Yoshihiro Togashi meldete sich am 8. April 2026 über seinen X-Account zu Wort und bestätigte, dass das Inking von Kapitel 430 abgeschlossen sei.

Die Veröffentlichung der Kapitel 420 aufwärts warte "auf die Ankündigung der Jump-Redaktion bezüglich des Erscheinungszeitpunkts". Rund 20 fertige Kapitel stehen damit in den Startlöchern.

Spoilerwarnung: Ab hier gehen wir zumindest oberflächlich auf die jüngsten Ereignisse aus Hunter x Hunter ein.

Video starten 1:37 Hunter x Hunter stimmt euch im Trailer auf die Neuauflage ein

Hunter x Hunter: Der aktuelle Stand im Nachfolgewettbewerb

Der neunte Band des laufenden "Nachfolgewettbewerb"-Arcs bündelt die Kapitel, die Kurapika als Leibwächter des jüngsten Prinzen des Kakin-Kaiserreichs begleiten – an Bord des Riesenkreuzfahrers "Black Whale", der in Richtung des sagenumwobenen Finsteren Kontinents steuert.

Dabei handelt es sich um ein gefährliches, weitgehend unerforschtes Territorium jenseits der bekannten Kartenwelt, zu dem eine Expedition unter dem Sohn von Isaac Netero aufbricht. Die Arc gilt als komplexeste Erzählung der Serie – und wird genau deshalb mit so viel Spannung erwartet.

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Togashi leidet seit Jahren an einem chronischen Rückenleiden, das ihn zwingt, ausschließlich im Liegen zu zeichnen. Dass er trotzdem rund 20 Kapitel fertiggestellt hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Im obigen X-Beitrag schrieb er hierzu, dass "enorm viel Motivation" von seiner Frau bekommt.

Seine Frau dürftet ihr übrigens kennen: Naoko Takeuchi ist die Schöpferin von "Sailor Moon" und damit selbst eine lebende Mangaka-Legende.

Ein englisches Erscheinungsdatum für Band 39 hat Viz Media, der englischsprachige Lizenzinhaber, bisher nicht bekannt gegeben.

Freut ihr euch auf Band 39 und die neuen Kapitel – und welche Theorien habt ihr zum Nachfolgewettbewerb aufgestellt?

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