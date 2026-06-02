Neuer Sony-Monitor kommt mit Controllerhalterung, an der wir das Pad direkt laden können – und ich wünschte, das gäbe es auch bei uns

Dieser Monitor denkt das Zocken gleich praktisch mit.

Controller-Organisation ist immer so eine Sache. Schließlich sollen die Pads schnell griffbereit, aber trotzdem aufgeräumt sein und in Spielpausen idealerweise auch gleich geladen werden. Meine Controller sind in Ständern, beziehungsweise Stationen vor und hinter dem TV-Bildschirm untergebracht.

Dass ein neuer Sony Monitor stattdessen direkt mit einer integrierten Lösung kommt, finde ich clever und naheliegend. Dass es dagegen erst mal nur ein Modell mit diesem Gimmick gibt und das auch vorerst gar nicht bei uns erscheint, weniger.

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Gaming Monitor von Sony hat eine clevere Organisations-Lösung für Controller

Sony hat den Monitor auf dem PlayStation Blog angekündigt und zeigt anbei auch gleich ein Bild auf dem wir den "Lade-Haken" (auf Englisch: Charging Hook) bestaunen können.



Im Post sehen wir das Gerät, beziehungsweise das coole Gimmick dann auch gleich noch von hinten. Dabei ist zu erkennen, dass die Halterung sich auch einfach wegklappen lässt, wenn sie gerade nicht in Nutzung ist.

Natürlich ist das lediglich eine Lösung für einen einzigen Controller und hilft bei einer größeren Pad-Sammlung nur bedingt. Aber immerhin: Der eine DualSense ist damit immer gut organisiert und schnell zur Hand.

Das sind übrigens die restlichen Specs des Gaming-Monitors: Er ist 27 Zoll groß und mit einem QHD-IPS-Display (2560 x 1440) mit VRR ausgestattet, das 120Hz auf der PS5, beziehungsweise PS5 Pro unterstützt.

Um die genauen Spezifikationen geht es mir aber in dem Fall eben auch gar nicht. Für mich wäre es allein damit nicht das Modell meiner Wahl. Tatsächlich würde ich mir das coole Halterungs-Gimmick ganz unabhängig davon an mehr Geräten wünschen.

So oder so ist der Monitor erst mal nur ab dem 5. Juni in den USA und Japan vorbestellbar, kommt Ende August heraus und kostet umgerechnet nur rund 300 Euro. Ob es für Europa in der Zukunft ähnliche Angebote geben wird oder die Idee sich weiter verbreitet, muss sich noch zeigen.

Was haltet ihr von diesem Gimmick, ganz unabhängig vom Gaming-Monitor-Modell an sich und wie sind eure Controller aktuell organisiert?