LEGO Pokémon: Wir durften uns die neuen Smart Brick-Sets vor Ort anschauen und haben alle Preise und Infos für euch

Die neuen Smart Brick-Sets zu LEGO-Pokémon wurden offiziell vorgestellt – hier bekommt ihr alle Infos zu den neuen Modellen.

Profilbild von Kevin Itzinger

Kevin Itzinger
02.06.2026 | 16:12 Uhr

Endlich kennen wir alle offiziellen Details zu den neuen Sets. Endlich kennen wir alle offiziellen Details zu den neuen Sets.

Dass sich die nächsten Smart Brick-Sets um das Thema Pokémon drehen, war schon klar – erst gestern tauchten sogar umfangreiche Leaks zu den einzelnen Sets auf. Währenddessen war unser lieber Kollege Sebastian in London, um sich die kantigen Taschenmonster persönlich anzuschauen.

Bevor er euch in den kommenden Tagen ausführlicher von seinen Eindrücken berichtet, haben wir hier schon mal alle wichtigen Informationen zusammengetragen.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Set springen wollt – kein Problem, hier geht's lang:

Alle Pokémon Smart Brick All-in-1-Sets

Wie schon bei den Star Wars-Sets gibt es erneut sogenannte All-in-1-Sets, in denen auch ein oder zwei Stein(e) enthalten sind. Bei den restlichen Sets sind hingegen nur neue Smart-Tags dabei.

Trainingshaus mit Pikachu

Trainingshaus mit Pikachu 72164 (Quelle: Lego) Trainingshaus mit Pikachu 72164 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72164
  • Teile: 400
  • Geeignet für: 6+ Jahre
  • Preis: 69,99 Euro
  • Im Set enthalten: 1 Smart Brick, 4 Tags, Ladegerät
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht

Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht 72167 (Quelle: Lego) Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht 72167 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72167
  • Teile: 751
  • Geeignet für: 8+ Jahre
  • Preis: 119,99 Euro
  • Im Set enthalten: 2 Smart Bricks, 4 Tags, Ladegerät
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Video starten 0:19 Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection

Alle Pokémon Smart Brick kompatiblen Sets

Beerenparty mit Bisasam und Bidiza

Beerenparty mit Bisasam und Bidiza 72155 (Quelle: Lego) Beerenparty mit Bisasam und Bidiza 72155 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72155
  • Teile: 240
  • Geeignet für: 7+ Jahre
  • Preis: 19,99 Euro
  • Im Set enthalten: 2 Tags
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Trainers Buggy Abenteuer mit Schiggy

Trainers Buggy Abenteuer mit Schiggy 72156 (Quelle: Lego) Trainer's Buggy Abenteuer mit Schiggy 72156 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72156
  • Teile: 320
  • Geeignet für: 7+ Jahre
  • Preis: 29.99 Euro
  • Im Set enthalten: 2 Tags
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Glumanda und Kleinsteins Höhlenkampf

Glumanda und Kleinsteins Höhlenkampf 72157 (Quelle: Lego) Glumanda und Kleinstein's Höhlenkampf 72157 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72157
  • Teile: 198
  • Geeignet für: 6+ Jahre
  • Preis: 19,99 Euro
  • Im Set enthalten: 2 Tags
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Felori, Krokel und Kwaks Kampf

Felori, Krokel und Kwaks Kampf 72158 (Quelle: Lego) Felori, Krokel und Kwaks Kampf 72158 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72158
  • Teile: 313
  • Geeignet für: 8+ Jahre
  • Preis: 34,99 Euro
  • Im Set enthalten: 3 Tags
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Pummeluff Konzert

Pummeluff Konzert 72159 (Quelle: Lego) Pummeluff Konzert 72159 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72159
  • Teile: 88
  • Geeignet für: 7+ Jahre
  • Preis: 14,99 Euro
  • Im Set enthalten: 1 Tag
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Drohnensuche nach dem mystischen Mew

Drohnensuche nach dem mystischen Mew 72161 (Quelle: Lego) Drohnensuche nach dem mystischen Mew 72161 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72161
  • Teile: 429 
  • Geeignet für: 8+ Jahre
  • Preis: 49,99 Euro
  • Im Set enthalten: 3 Tags
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Evoli und Lapras' Schatzsuche

Evoli und Lapras Schatzsuche 72162 (Quelle: Lego) Evoli und Lapras' Schatzsuche 72162 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72162
  • Teile: 623
  • Geeignet für: 8+ Jahre
  • Preis: 59,99 Euro
  • Im Set enthalten: 3 Tags
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Mewtus Ausbruch aus dem Labor

Mewtus Laborbruch 72163 (Quelle: Lego) Mewtu's Laborbruch 72163 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72163
  • Teile: 605 
  • Geeignet für: 10+ Jahre
  • Preis: 69,99 Euro
  • Im Set enthalten: 1 Tag
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Video starten 1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf

Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf 72165 (Quelle: Lego) Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf 72165 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72165
  • Teile: 831 
  • Geeignet für: 10+ Jahre
  • Preis: 79,99 Jahre
  • Im Set enthalten: 2 Tags
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Tragosso und Gengars Gruselige Begegnung

Tragosso und Gengars Gruselige Begegnung 72166 (Quelle: Lego) Tragosso und Gengar's Gruselige Begegnung 72166 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 72166
  • Teile: 782
  • Geeignet für: 8+ Jahre
  • Preis: 89,99 Euro
  • Im Set enthalten: 4 Tags
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Ditto als Schiggy: Filmabend (Gift with Purchase)

Ditto als Schiggy: Filmabend 40887 (Quelle: Lego) Ditto als Schiggy: Filmabend 40887 (Quelle: Lego)

  • Nummer: 40887
  • Teile: TBA
  • Geeignet für: 7+ Jahre
  • Preis: GWP
  • Im Set enthalten: 1 Tag
  • Verfügbar ab: 1. August 2026

Das GWP Ditto als Schiggy: Filmabend ist in begrenzter Stückzahl für Vorbesteller*innen verfügbar und wird ab einem bestimmten Einkaufswert gratis dazu gegeben. Aktuell wird es aber noch nicht auf der Store-Seite von LEGO aufgeführt.

Bauen, Trainieren, Pflegen & Kämpfen

Die Sets richten sich vor allem an Kinder ab 6 Jahren. Mit dem Smart Brick sollen die sich wie richtige Pokémon-Trainer fühlen und ihre Klemmbautstein-Taschenmonster trainieren, pflegen und gegeneinander antreten lassen.

Wie gut das funktioniert und welchen Eindruck wir auf dem Event gewonnen haben, erfahrt ihr alsbald hier auf GamePro.

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Zusammen mit dem Gratis-Set veröffentlicht LEGO im August 13 neue Smart Brick-Sets, wovon allerdings nur zwei mit den smarten Klötzen ausgestattet sind. Pläne, die Smart Bricks auch einzeln anzubieten, gibt es weiterhin nicht. Auf Nachfrage wurde uns auf dem Event verraten, dass die Verantwortlichen den Wunsch nach einzelnen Steinen aber zumindest auf dem Schirm haben.

Was denkt ihr über die neuen Sets? Gefallen euch die Designs? Wie findet ihr die Idee, dass die Pokémon smart gegeneinander antreten können? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

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