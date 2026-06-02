LEGO Pokémon: Wir durften uns die neuen Smart Brick-Sets vor Ort anschauen und haben alle Preise und Infos für euch

Dass sich die nächsten Smart Brick-Sets um das Thema Pokémon drehen, war schon klar – erst gestern tauchten sogar umfangreiche Leaks zu den einzelnen Sets auf. Währenddessen war unser lieber Kollege Sebastian in London, um sich die kantigen Taschenmonster persönlich anzuschauen.
Bevor er euch in den kommenden Tagen ausführlicher von seinen Eindrücken berichtet, haben wir hier schon mal alle wichtigen Informationen zusammengetragen.
Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Set springen wollt – kein Problem, hier geht's lang:
- Trainingshaus mit Pikachu (72164) · All-in-1-Set
- Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht (72167) · All-in-1-Set
- Beerenparty mit Bisasam und Bidiza (72155)
- Trainers Buggy Abenteuer mit Schiggy (72156)
- Glumanda und Kleinsteins Höhlenkampf (72157)
- Felori, Krokel und Kwaks Kampf (72158)
- Pummeluff Konzert (72159)
- Drohnensuche nach dem mystischen Mew (72161)
- Evoli und Lapras' Schatzsuche (72162)
- Mewtus Ausbruch aus dem Labor (72163)
- Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf (72165)
- Tragosso und Gengars Gruselige Begegnung (72166)
- Ditto als Schiggy: Filmabend (40887)
Alle Pokémon Smart Brick All-in-1-Sets
Wie schon bei den Star Wars-Sets gibt es erneut sogenannte All-in-1-Sets, in denen auch ein oder zwei Stein(e) enthalten sind. Bei den restlichen Sets sind hingegen nur neue Smart-Tags dabei.
Trainingshaus mit Pikachu
- Nummer: 72164
- Teile: 400
- Geeignet für: 6+ Jahre
- Preis: 69,99 Euro
- Im Set enthalten: 1 Smart Brick, 4 Tags, Ladegerät
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht
- Nummer: 72167
- Teile: 751
- Geeignet für: 8+ Jahre
- Preis: 119,99 Euro
- Im Set enthalten: 2 Smart Bricks, 4 Tags, Ladegerät
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Alle Pokémon Smart Brick kompatiblen Sets
Beerenparty mit Bisasam und Bidiza
- Nummer: 72155
- Teile: 240
- Geeignet für: 7+ Jahre
- Preis: 19,99 Euro
- Im Set enthalten: 2 Tags
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Trainers Buggy Abenteuer mit Schiggy
- Nummer: 72156
- Teile: 320
- Geeignet für: 7+ Jahre
- Preis: 29.99 Euro
- Im Set enthalten: 2 Tags
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Glumanda und Kleinsteins Höhlenkampf
- Nummer: 72157
- Teile: 198
- Geeignet für: 6+ Jahre
- Preis: 19,99 Euro
- Im Set enthalten: 2 Tags
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Felori, Krokel und Kwaks Kampf
- Nummer: 72158
- Teile: 313
- Geeignet für: 8+ Jahre
- Preis: 34,99 Euro
- Im Set enthalten: 3 Tags
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Pummeluff Konzert
- Nummer: 72159
- Teile: 88
- Geeignet für: 7+ Jahre
- Preis: 14,99 Euro
- Im Set enthalten: 1 Tag
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Drohnensuche nach dem mystischen Mew
- Nummer: 72161
- Teile: 429
- Geeignet für: 8+ Jahre
- Preis: 49,99 Euro
- Im Set enthalten: 3 Tags
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Evoli und Lapras' Schatzsuche
- Nummer: 72162
- Teile: 623
- Geeignet für: 8+ Jahre
- Preis: 59,99 Euro
- Im Set enthalten: 3 Tags
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Mewtus Ausbruch aus dem Labor
- Nummer: 72163
- Teile: 605
- Geeignet für: 10+ Jahre
- Preis: 69,99 Euro
- Im Set enthalten: 1 Tag
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf
- Nummer: 72165
- Teile: 831
- Geeignet für: 10+ Jahre
- Preis: 79,99 Jahre
- Im Set enthalten: 2 Tags
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Tragosso und Gengars Gruselige Begegnung
- Nummer: 72166
- Teile: 782
- Geeignet für: 8+ Jahre
- Preis: 89,99 Euro
- Im Set enthalten: 4 Tags
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Ditto als Schiggy: Filmabend (Gift with Purchase)
- Nummer: 40887
- Teile: TBA
- Geeignet für: 7+ Jahre
- Preis: GWP
- Im Set enthalten: 1 Tag
- Verfügbar ab: 1. August 2026
Das GWP Ditto als Schiggy: Filmabend ist in begrenzter Stückzahl für Vorbesteller*innen verfügbar und wird ab einem bestimmten Einkaufswert gratis dazu gegeben. Aktuell wird es aber noch nicht auf der Store-Seite von LEGO aufgeführt.
Bauen, Trainieren, Pflegen & Kämpfen
Die Sets richten sich vor allem an Kinder ab 6 Jahren. Mit dem Smart Brick sollen die sich wie richtige Pokémon-Trainer fühlen und ihre Klemmbautstein-Taschenmonster trainieren, pflegen und gegeneinander antreten lassen.
Wie gut das funktioniert und welchen Eindruck wir auf dem Event gewonnen haben, erfahrt ihr alsbald hier auf GamePro.
Zusammen mit dem Gratis-Set veröffentlicht LEGO im August 13 neue Smart Brick-Sets, wovon allerdings nur zwei mit den smarten Klötzen ausgestattet sind. Pläne, die Smart Bricks auch einzeln anzubieten, gibt es weiterhin nicht. Auf Nachfrage wurde uns auf dem Event verraten, dass die Verantwortlichen den Wunsch nach einzelnen Steinen aber zumindest auf dem Schirm haben.
Was denkt ihr über die neuen Sets? Gefallen euch die Designs? Wie findet ihr die Idee, dass die Pokémon smart gegeneinander antreten können? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!
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