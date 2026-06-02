LEGO Pokémon: Wir durften uns die neuen Smart Brick-Sets vor Ort anschauen und haben alle Preise und Infos für euch

Endlich kennen wir alle offiziellen Details zu den neuen Sets.

Dass sich die nächsten Smart Brick-Sets um das Thema Pokémon drehen, war schon klar – erst gestern tauchten sogar umfangreiche Leaks zu den einzelnen Sets auf. Währenddessen war unser lieber Kollege Sebastian in London, um sich die kantigen Taschenmonster persönlich anzuschauen.

Bevor er euch in den kommenden Tagen ausführlicher von seinen Eindrücken berichtet, haben wir hier schon mal alle wichtigen Informationen zusammengetragen.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Set springen wollt – kein Problem, hier geht's lang:

Alle Pokémon Smart Brick All-in-1-Sets

Wie schon bei den Star Wars-Sets gibt es erneut sogenannte All-in-1-Sets, in denen auch ein oder zwei Stein(e) enthalten sind. Bei den restlichen Sets sind hingegen nur neue Smart-Tags dabei.

Trainingshaus mit Pikachu

Trainingshaus mit Pikachu 72164 (Quelle: Lego)

Nummer: 72164

72164 Teile: 400

400 Geeignet für: 6+ Jahre

6+ Jahre Preis: 69,99 Euro

69,99 Euro Im Set enthalten: 1 Smart Brick, 4 Tags, Ladegerät

1 Smart Brick, 4 Tags, Ladegerät Verfügbar ab: 1. August 2026

Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht

Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht 72167 (Quelle: Lego)

Nummer: 72167

72167 Teile: 751

751 Geeignet für: 8+ Jahre

8+ Jahre Preis: 119,99 Euro

119,99 Euro Im Set enthalten: 2 Smart Bricks, 4 Tags, Ladegerät

2 Smart Bricks, 4 Tags, Ladegerät Verfügbar ab: 1. August 2026

0:19 Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection

Autoplay

Alle Pokémon Smart Brick kompatiblen Sets

Beerenparty mit Bisasam und Bidiza

Beerenparty mit Bisasam und Bidiza 72155 (Quelle: Lego)

Nummer: 72155

72155 Teile: 240

240 Geeignet für: 7+ Jahre

7+ Jahre Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Im Set enthalten: 2 Tags

2 Tags Verfügbar ab: 1. August 2026

Trainers Buggy Abenteuer mit Schiggy

Trainer's Buggy Abenteuer mit Schiggy 72156 (Quelle: Lego)

Nummer: 72156

72156 Teile: 320

320 Geeignet für: 7+ Jahre

7+ Jahre Preis: 29.99 Euro

29.99 Euro Im Set enthalten: 2 Tags

2 Tags Verfügbar ab: 1. August 2026

Glumanda und Kleinsteins Höhlenkampf

Glumanda und Kleinstein's Höhlenkampf 72157 (Quelle: Lego)

Nummer: 72157

72157 Teile: 198

198 Geeignet für: 6+ Jahre

6+ Jahre Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Im Set enthalten: 2 Tags

2 Tags Verfügbar ab: 1. August 2026

Felori, Krokel und Kwaks Kampf

Felori, Krokel und Kwaks Kampf 72158 (Quelle: Lego)

Nummer: 72158

72158 Teile: 313

313 Geeignet für: 8+ Jahre

8+ Jahre Preis: 34,99 Euro

34,99 Euro Im Set enthalten: 3 Tags

3 Tags Verfügbar ab: 1. August 2026

Pummeluff Konzert

Pummeluff Konzert 72159 (Quelle: Lego)

Nummer: 72159

72159 Teile: 88

88 Geeignet für: 7+ Jahre

7+ Jahre Preis: 14,99 Euro

14,99 Euro Im Set enthalten: 1 Tag

1 Tag Verfügbar ab: 1. August 2026

Drohnensuche nach dem mystischen Mew

Drohnensuche nach dem mystischen Mew 72161 (Quelle: Lego)

Nummer: 72161

72161 Teile: 429

429 Geeignet für: 8+ Jahre

8+ Jahre Preis: 49,99 Euro

49,99 Euro Im Set enthalten: 3 Tags

3 Tags Verfügbar ab: 1. August 2026

Evoli und Lapras' Schatzsuche

Evoli und Lapras' Schatzsuche 72162 (Quelle: Lego)

Nummer: 72162

72162 Teile: 623

623 Geeignet für: 8+ Jahre

8+ Jahre Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro Im Set enthalten: 3 Tags

3 Tags Verfügbar ab: 1. August 2026

Mewtus Ausbruch aus dem Labor

Mewtu's Laborbruch 72163 (Quelle: Lego)

Nummer: 72163

72163 Teile: 605

605 Geeignet für: 10+ Jahre

10+ Jahre Preis: 69,99 Euro

69,99 Euro Im Set enthalten: 1 Tag

1 Tag Verfügbar ab: 1. August 2026

1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Autoplay

Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf

Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf 72165 (Quelle: Lego)

Nummer: 72165

72165 Teile: 831

831 Geeignet für: 10+ Jahre

10+ Jahre Preis: 79,99 Jahre

79,99 Jahre Im Set enthalten: 2 Tags

2 Tags Verfügbar ab: 1. August 2026

Tragosso und Gengars Gruselige Begegnung

Tragosso und Gengar's Gruselige Begegnung 72166 (Quelle: Lego)

Nummer: 72166

72166 Teile: 782

782 Geeignet für: 8+ Jahre

8+ Jahre Preis: 89,99 Euro

89,99 Euro Im Set enthalten: 4 Tags

4 Tags Verfügbar ab: 1. August 2026

Ditto als Schiggy: Filmabend (Gift with Purchase)

Ditto als Schiggy: Filmabend 40887 (Quelle: Lego)

Nummer: 40887

40887 Teile: TBA

TBA Geeignet für: 7+ Jahre

7+ Jahre Preis: GWP

GWP Im Set enthalten: 1 Tag

1 Tag Verfügbar ab: 1. August 2026

Das GWP Ditto als Schiggy: Filmabend ist in begrenzter Stückzahl für Vorbesteller*innen verfügbar und wird ab einem bestimmten Einkaufswert gratis dazu gegeben. Aktuell wird es aber noch nicht auf der Store-Seite von LEGO aufgeführt.

Bauen, Trainieren, Pflegen & Kämpfen

Die Sets richten sich vor allem an Kinder ab 6 Jahren. Mit dem Smart Brick sollen die sich wie richtige Pokémon-Trainer fühlen und ihre Klemmbautstein-Taschenmonster trainieren, pflegen und gegeneinander antreten lassen.

Wie gut das funktioniert und welchen Eindruck wir auf dem Event gewonnen haben, erfahrt ihr alsbald hier auf GamePro.

Zusammen mit dem Gratis-Set veröffentlicht LEGO im August 13 neue Smart Brick-Sets, wovon allerdings nur zwei mit den smarten Klötzen ausgestattet sind. Pläne, die Smart Bricks auch einzeln anzubieten, gibt es weiterhin nicht. Auf Nachfrage wurde uns auf dem Event verraten, dass die Verantwortlichen den Wunsch nach einzelnen Steinen aber zumindest auf dem Schirm haben.

Was denkt ihr über die neuen Sets? Gefallen euch die Designs? Wie findet ihr die Idee, dass die Pokémon smart gegeneinander antreten können? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!