Hunter x Hunter-Mangaka Yoshihiro Togashi teilt nach über einem Jahr Funkstille des Mangas endlich Bilder von Gon und wir wollen unbedingt mehr davon

Das ist eines von mehreren Gon-Bildern, die der Hunter x Hunter-Mangaka Yoshihiro Togashi auf X, ehemals Twitter, geteilt hat. Wer mehr solche Zeichnungen sehen will, schaut am besten direkt auf Togashis Seite vorbei.

Fans von Hunter x Hunter haben es nicht immer leicht. Sowohl der Manga als auch der Anime erzählen eine interessante Geschichte, die gerne mal über die klassischen Konventionen des Shonen-Genres hinausgeht.

Leider geht diese Geschichte seit Jahren nur extrem langsam voran, weil der Mangaka Yoshihiro Togashi mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.

Hunter x Hunter-Mangaka ist an neuen Kapiteln dran und zeichnet diverse Bilder von Gon

Seit dem 1. Mai 2024 teilt Togashi auf X, ehemals Twitter, wieder regelmäßig seinen Fortschritt zu den zukünftigen Hunter-x-Hunter-Kapiteln. Dazwischen finden sich außerdem Bilder von Protagonist Gon, den wir seit Jahren nicht mehr im Manga gesehen haben. Seine neueste Zeichnung zeigt Gon auf einer riesigen Echse und hat uns besonders gut gefallen:

Fan "@AnimeGuru100" teilt unter der Zeichnung ein Bild von Gin, Gons Vater, der auf einer ähnlichen Echse reitet und kommentiert: "Wie der Vater, so der Sohn". Dabei geht uns das Herz auf, vor allem wenn wir Gons aktuellen Zustand betrachten.

Seitdem Gon im Chimera-Ameisen-Arc einen Großteil seiner Kraft verloren hat und nur knapp dem Tod entronnen ist, ist er trotz seiner Rolle als Protagonist in Hunter x Hunter kaum noch erschienen. Aktuell begleiten wir nämlich Kurapika im Nachfolgewettbewerb-Arc des Mangas.

Auch wenn es um den Manga aktuell abgesehen von Togashis Aktivität auf X immer noch still ist, zeigt ein Trailer uns, dass uns mit Hunter x Hunter Nen x Impact ein neues Game erwartet:

Während wir Togashis Bilder von Gon betrachten, fragen wir uns, ob dies seine Rückkehr im Manga anteasen könnte. Schließlich warten die Leser*innen schon lange darauf, dass Gon irgendwann wieder mit voller Kraft zurückkehrt. Dasselbe lässt sich aber auch über Yoshihiro Togashi sagen, dessen Gesundheit schon lange Grund zur Sorge ist. Ein Hiatus-Chart zeigt uns, wie lange die Pausen zwischen den einzelnen Kapiteln ausgefallen sind – und die dauern teilweise mehrere Jahre lang.

Auch wenn wir gerne mehr von Gon und Co. sehen würden, geht natürlich die Gesundheit des Hunter-x-Hunter-Schöpfers vor. Deswegen erfreuen wir uns an allen noch so kleinen Updates und wünschen ihm gute Besserung.

Verfolgt ihr Hunter x Hunter?