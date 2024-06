Hunter x Hunter-Cosplayer zeigt uns das genialste Gon-Kostüm, das wir je gesehen haben

Das Cosplay zeigt Gon in seiner stärksten Form.

Der Manga von Hunter x Hunter wird immer noch fortgeführt und befindet sich aktuell im Succession Contest-Arc. Mangaka Yoshihiro Togashi hat bereits verraten, wie die Story enden wird, falls er es nicht schafft, den Manga zu finalisieren.

Mittlerweile ist Gon Freecss nicht mehr der Protagonist des Mangas. Doch bevor er die Bühne des Mangas verließ, konnten wir im Chimera Ant-Arc noch einen Blick auf seine stärkste Form erhaschen. Ein Cosplayer hat sich diese Form als Inspiration genommen und das wohl perfekte Outfit darum kreiert.

Hunter x Hunter-Cosplayer zeigt Gons stärkste Form

Wie sieht das Cosplay aus? Gon wird bei seiner stärksten Form älter und erreicht den Zustand, bei dem er am stärksten ist. Dabei wachsen nicht nur seine Muskeln, sondern auch seine Haare. Und genau diese Haare sind es, die das Cosplay so perfekt machen:

Die Haare hängen nämlich an der Seite herunter, doch sie können durch einen Luftstrom auf etwa einen Meter Höhe aufgepustet werden. Der Cosplayer hat sich also nicht für eine meterlange Perücke mit Tonnen an Haargel entschieden, sondern für diese kreative Art und Weise.

Auch die Kleidung passt dank des weißen Tops und der grünen Shorts perfekt. In den Kommentaren könnt ihr ein GIF von seiner erwachsenen Form sehen, falls ihr den direkten Vergleich braucht. Auch die User finden, dass das Cosplay das Beste ist, das es zu Gon geben könnte.

Leider gab es diese Form im Manga nur einmal zu sehen, da die große Stärke mit einem ebenso negativen Effekt kam. Gon wird diese Form dementsprechend nie wieder einsetzen können. Da er auch ansonsten bei seinen Kräften einen großen Verlust hinnehmen musste, ist er nicht mehr länger der Protagonist des Mangas.

Achtung, Spoiler: In den folgenden Abschnitten verraten wir etwas über diese mysteriöse Form von Gon.

Was kann die Form? In dieser Form ist Gon auf dem Gipfel seiner Kräfte. Seine physische Stärke, seine Nen-Fähigkeiten und seine Aura stiegen drastisch an. Dadurch gelang es ihm, einen unbezwingbaren Gegner zu vernichten.

Was ist der Nachteil? Gon ist nicht mehr in der Lage, Nen zu nutzen. Dadurch ist er kein Hunter mehr, sondern nur noch ein gewöhnlicher Mensch. Nachdem er in seine normale Form zurückkehrte, wäre Gon sogar beinahe gestorben. Deshalb kann er sich glücklich schätzen, mit einem normalen Leben davongekommen zu sein.

Was haltet ihr von dem Gon-Cosplay zu Hunter x Hunter?