Hunter x Hunter-Fans müssen jetzt stark sein: Bevor wir einen super spannenden Kampf erleben, gibt's erneut eine sehr lange Pause

Fans sind besorgt um den Gesundheitszustand von Yoshinori Togashi über die plötzliche Ankündigunng. (Bild: © Yoshinori Togashi / Shueisha, Madhouse)

Mangaka Yoshinori Togashi arbeitet schon seit über 26 Jahren an dem legendären Manga Hunter x Hunter, der zum bedeutendsten und einflussreichsten Werk in der Anime- und Manga-Industrie geworden ist.

Obwohl Togashi mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und der Manga aufgrunddessen immer wieder längere Pausen einlegen musste, ging es im Oktober 2024 endlich weiter. Seitdem wird der Manga wieder wöchentlich mit neuen Kapiteln versorgt.

Fans freuten sich auf die Rückkehr von Hunter x Hunter, allerdings hielt diese nicht lange an. Direkt nachdem der Mangaka in den sozialen Medien die Fortsetzung eines Kampfes, der seit 8 Jahren stattfindet, angeteast hatte, kam jetzt neue ernüchternde Neuigkeit: Nach Kapitel 410 geht der Manga wieder in eine Pause – für unbestimmte Zeit.

Nach Kapitel 410 gibt es vorerst keine neuen Kapitel für Hunter x Hunter

Laut dem inoffiziellen X-Account des Shonen Jump-Magazins @WSJ_manga wird der Hunter x Hunter-Manga nach dem Release von Kapitel 410 erneut in eine Pause gehen.

Fans müssen wieder mit einer längeren Pause rechnen, da kein konkretes Datum genannt wurde, an dem der Hunter x Hunter-Manga weitergehen wird. Ob die Pause also Wochen Monate oder Jahre – wie in der Vergangenheit – dauern wird, ist noch nicht absehbar.

In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigten sich die Fans vor allem um den Gesundheitszustand von Togashi besorgt und schickten Genesungswünsche.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler für Leser*innen und Fans der Shonen-Serie, die bisher noch nicht bis Kapitel 351 gelesen haben. Es findet dort ein wichtiger Kampf zwischen zwei beliebten Charakteren statt, der im folgenden Abschnitt behandelt wird. Solltet ihr also noch nichts davon wissen, werden euch einige Informationen vorweggenommen.

Was bedeutet die Pause für den Kampf zwischen Chrollo und Hisoka?

Wie bereits in einem anderen Artikel von uns erwähnt, hat der Hunter x Hunter-Schöpfer in den letzten Tagen einen großen Teaser für Fans parat gehabt. Auf seinem X-Profil lieferte Togashi einige Updates zu seinen aktuellen Manga-Projekten und zeigte dabei unter anderem auch grobe Skizzen von Hisoka und Chrollo.

Togashi schrieb dazu, dass das Storyboard für die nächsten Kapitel und Handlungen bereits fertig sei. Fans gehen davon aus, dass der große Kampf zwischen Chrollo und Hisoka, der seit mittlerweile knapp 8 Jahren läuft, fortgesetzt wird.

Hier könnt ihr den Manga von Hunter x Hunter lesen

Der Manga von Hunter x Hunter ist online auf der Webseite von Shueishas offizieller MangaPlus-Seite verfügbar. Dort könnt ihr sowohl die ersten drei als auch die aktuellsten drei Kapitel lesen.

Solltet ihr den kompletten Manga mit allen 409 Kapiteln noch einmal lesen wollen, so ist das in der offiziellen App von MangaPlus möglich. Der Manga ist komplett auf Englisch verfügbar, eine deutsche Übersetzung gibt es bei Manga Plus nicht.

Verfolgt ihr noch aktiv Hunter x Hunter oder habt ihr irgendwann aufgehört, den Manga zu lesen?