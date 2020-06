Hyper Space - Ubisoft zeigt neuen Free2Play-Shooter am Donnerstag

Update vom 29. Juni

Die Leaks haben gestimmt. Mehrere Youtuber und Influencer haben auf Twitter bekannt gegeben, dass sie vorab Zugang zu Hyper Scape bekommen haben. Der große Reveal des Spiels soll am 2. Juli 2020, also am Donnerstag stattfinden.

Originalmeldung

Angeblich springt Ubisoft auf den immer noch anhaltenden Battle Royale-Zug auf. Laut Quellen von Twitter-User Rod Breslau arbeitet das Montreal-Studio des Publishers an einem Free2Play-Shooter mit dem Titel Hyper Scape.

Die Infos zum Hyper Scape-Leak

Release angeblich schon bald: Bereits am 12. Juli soll der Titel veröffentlicht werden, angeblich wird es bereits in der nächsten Woche eine Open Beta geben. Es kann also sein, dass Ubisoft den Titel im Zuge des Ubisoft Forward-Events am 12. Juli also einfach als sogenannten "Shadowdrop" angkündigt.

Für welche Systeme soll es erscheinen? Zunächst soll Hyper Scape nur für den PC erscheinen, ein Konsolen-Release dann Ende 2020 erfolgen. Das impliziert zumindest, dass der Titel auch für Next Gen kommen könnte, also PlayStation 5 und Xbox Series X.

Worum geht es in Hyper Scape? Zum Setting wird nur gesagt, dass es in einer "futuristischen virtuellen Welt" spielen soll

Angeblich baldiger Teaser

Schon bald soll es einen Teaser zum Spiel geben, denn Ubisoft hat angeblich etliche Streamer und Influencer eingeladen, um das Spiel über deren Kanäle zu präsentieren. Angeblich sei der Titel mit eben dieser Zielgruppe im Hinterkopf designed worden. Auch soll es eine Partnerschaft mit dem Streaming-Dienst Twitch geben.

Welche Spiele von Ubisoft kommen demnächst offiziell? Neben Assassin's Creed Valhalla (Ende 2020) sind außerdem Watch Dogs 3 und Gods & Monsters geplant. Wobei letztere beiden auf unbestimmte Zeit verschoben wurden.