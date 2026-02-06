Ich habe schon mehr als 10.000 Stunden in diesem Rollenspiel verbracht und kriege immer noch nicht genug von der Open World

Ein Spiel, mich zu knechten, all meine Freizeit zu finden, mich an den PC zu treiben und ewig zu binden.

10.000 Stunden sind über 416 Tage, also mehr als ein ganzes Jahr. So viel Zeit habe ich in den letzten knapp 20 Jahren in einer einzigen Spielwelt verbracht. Kein anderes Spiel habe ich auch nur ansatzweise so lange gespielt, nein – nicht einmal Hollow Knight.

Und trotzdem habe ich nach all der Zeit noch immer nicht genug davon – vor ein paar Wochen entfachte diese alte Liebe nach langer Pause neu und so ziehe ich auch am kommenden Wochenende auf den Fußstapfen von Frodo, Sam und Gandalf durch das wunderschöne Mittelerde von Herr der Ringe Online.

36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Eine Spielwelt, sie alle zu knechten

Vielleicht denkt ihr jetzt so etwas wie "Puh, so ein alter Schinken ... und dann auch noch ein MMORPG der alten Schule - Geh weg damit!" und das könnte ich total verstehen. Herr der Ringe Online, von vielen schlicht LOTRO (Lord of the Rings Online) genannt, ist genau das: Alt.

Trotzdem gibt es gute Gründe, warum das Rollenspiel nach all den Jahren noch immer eine große Fanbase hat und regelmäßig neue Updates bekommt. Herr der Ringe-Fans bekommen nämlich nirgendwo anders eine auch nur ansatzweise ähnlich gute "Mittelerde-Experience".

Hier kann ich von den Grauen Anfurten im Westen aus durch das Auenland schlendern, im Tänzelnden Pony in Bree Halt machen und mich dann vorbei an der Wetterspitze und Bilbos Trollen nach Bruchtal begeben, um ein Schwätzchen mit Elrond zu halten. Alles ohne Ladebildschirm, die gibt es nur, wenn ich Häuser, Höhlen (kleine wie große - MORIA!!) oder Instanzen betrete.

Im Tal der Elben ist dann auch nicht Schluss, ich kann weiter bis nach Lothlorien, Rohan, Gondor oder bis nach Mordor reisen. Ich kann den Einsamen Berg besuchen, den Bilbo und die Zwerge vom Drachen Smaug befreit haben, und sogar bisher eher unbekannte Ländereien, wie Umbar oder Harad erkunden.

Die Spielwelt profitiert dabei natürlich enorm von ihrer Vorlage, sie ist aber auch einfach mit viel Liebe zum Detail gestaltet und tröstet mich so mit Leichtigkeit über die etwas angestaubte Technik und das in die Jahre gekommene Gameplay hinweg.

Wenn ihr jetzt neugierig seid – worauf ihr euch noch freuen, worauf ihr euch aber auch gefasst machen müsst, zeigt Kollege Sören von der GameStar in seinem wunderbaren Video zu LOTRO:

14:22 Der Herr der Ringe Online: Was taugt das MMORPG im Jahr 2025? Sören zeigt es euch

Autoplay

Wenn ihr wie ich großer Herr der Ringe-Fans seid, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, LOTRO einmal auszuprobieren. Die Hürde ist dabei auch gar nicht hoch, viele Inhalte könnt ihr nämlich komplett kostenlos spielen. Generell ist das F2P-Konzept sehr fair und ihr könnt auch ohne einen Cent zu zahlen sehr viel Spaß im Spiel haben.

Zudem braucht ihr auch keine super schnelle Hardware, das Spiel läuft auch auf alten Geräten sehr gut. Vor ein paar Tagen kam zudem ein Update heraus, das das seit langem kritisierte UI überarbeitet und für Geräte mit hohen Auflösungen anpasst hat.

Das spielt die restliche Redaktion am Wochenende

Natürlich will ich euch aber auch nicht vorenthalten, was der Rest des Teams am Wochenende treibt. Basti baut das LEGO-Pikachu zusammen, das er sich schon vorab anschauen kann, um euch später davon zu berichten. Ähnlich sieht es bei Eleen aus, die sich allerdings das LEGO-Evoli schnappt.

Dennis spielt Reanimal, um euch im Test verraten zu können, was das Horror-Adventure drauf hat. Im Koop bekommt er dafür Unterstützung von Samara, die aber auch noch ein paar verbleibende Katzen und Kodamas in Nioh 3 suchen möchte.

Eher analog wird das Wochenende bei Tobi und Annika. Während er das laut Boardgamegeek beste Brettspiel der Welt Brass: Birmingham auf den Tisch bringt, ist sie das ganze Wochenende für verschiedene Aktivitäten unterwegs.

Hannes ist noch immer an Escape from Ever After dran und auch Mary steckt weiter in ihrem Langzeitprojekt Metaphor: ReFantazio. Rae spielt am Wochenende ein Online Pen & Paper via Discord und jagt dabei Geister.

Zum Abschluss wollen wir natürlich auch noch wissen, welche Spiele euch gerade beschäftigen und was ihr für die freien Tage geplant habt. Also ab in die Kommentare damit! In jedem Fall wünschen wir euch dabei viel Spaß. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund.