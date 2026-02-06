Disney Dreamlight Valley lässt uns bald endlich mehrere Möbel auf einmal verschieben und spart damit jede Menge Zeit und Nerven

Disney Dreamlight Valley bekommt bald eine praktische neue Funktion.

Für Disney Dreamlight Valley erscheint am 11. Februar das nächste kostenlose Update. Diesmal dreht sich alles um Susi und Strolch. Neben dem Hundepärchen stecken im Patch aber auch wieder spielerische Neuerungen und eine davon lässt euch viel leichter größere Bereiche eurer Map gestalten.

Geklotzt, nicht gekleckert: Nehmt einfach alles auf einmal

Wie Entwickler Gameloft auf Twitter/X bekannt gegeben hat, bekommt ihr im Baumodus nach dem Update die Möglichkeit, mehrere Objekte gleichzeitig auswählen. Das klingt erst einmal nach einer kleinen Sache, ist aber eine große Erleichterung für alle, die viel Zeit mit dem Feilen am perfekten Dorf verbringen.

Dafür könnt ihr fortan wie am PC mit der Maus einen Auswahlkasten ziehen. Alle Möbel und Deko-Items, die sich darin befinden, werden daraufhin in die Hand genommen und bleiben in ihrer Position, während ihr sie verschiebt.

Dadurch könnt ihr etwa die gesamte Einrichtung eines Raumes oder Bereichs nehmen, drehen und platzieren, ohne einzelne Gegenstände mühsam verschieben zu müssen.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch in einem kurzen Clip anschauen, den das Entwicklerteam dazu geteilt hat. Das Feature wird ab Minute 2:55 im Video vorgestellt.

Übrigens wurde auch endlich die lang angekündigte Nintendo Switch 2 Edition enthüllt. Das kostenlose Upgrade bringt nicht nur mehr fps und eine höhere Auflösung mit, sondern erlöst Switch-Fans von Dreamlight Valley auch von der starken Limitierung der maximalen Itemzahl auf der Map.

Neben dieser praktischen Quality-of-Life-Änderungen ist bereits bekannt, dass die zwei neuen Charaktere ihren eigenen Realm im Traumschloss bekommen. Das bedeutet auch, dass ihr bis zu 15.000 Dreamlight parat haben müsst, um die entsprechende Tür zu öffnen.

Ein neuer Sternenpfad ist auch wieder mit dabei. Diesmal gibt's im Defacto-Battle-Pass verschiedene Kleidung und Möbel im Stil des frühen 20. Jahrhunderts – in Anlehnung an das Setting von Susi und Strolch.

Kommende Events: Ab dem 11. Februar findet das neue Event "Valley Valentine’s" statt, in dem ihr den Charakteren in eurem Dorf Wünsche erfüllen müsst, um Belohnungen freizuschalten. Außerdem werden die bereits bekannten Events "Glück gehabt" im März und "Eggstravaganza" zu Ostern wiederholt.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Susi und Strolch-Update von Disney Dreamlight Valley?