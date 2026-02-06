Disney Dreamlight Valley lässt uns bald endlich mehrere Möbel auf einmal verschieben und spart damit jede Menge Zeit und Nerven

Wie üblich bringt das nächste kostenlose Update auch wieder praktische Quality-of-Life-Verbesserungen mit.

Maximilian Franke
06.02.2026 | 18:20 Uhr

Disney Dreamlight Valley bekommt bald eine praktische neue Funktion. Disney Dreamlight Valley bekommt bald eine praktische neue Funktion.

Für Disney Dreamlight Valley erscheint am 11. Februar das nächste kostenlose Update. Diesmal dreht sich alles um Susi und Strolch. Neben dem Hundepärchen stecken im Patch aber auch wieder spielerische Neuerungen und eine davon lässt euch viel leichter größere Bereiche eurer Map gestalten.

Geklotzt, nicht gekleckert: Nehmt einfach alles auf einmal

Wie Entwickler Gameloft auf Twitter/X bekannt gegeben hat, bekommt ihr im Baumodus nach dem Update die Möglichkeit, mehrere Objekte gleichzeitig auswählen. Das klingt erst einmal nach einer kleinen Sache, ist aber eine große Erleichterung für alle, die viel Zeit mit dem Feilen am perfekten Dorf verbringen.

Video starten 0:48 Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf

Dafür könnt ihr fortan wie am PC mit der Maus einen Auswahlkasten ziehen. Alle Möbel und Deko-Items, die sich darin befinden, werden daraufhin in die Hand genommen und bleiben in ihrer Position, während ihr sie verschiebt.

Dadurch könnt ihr etwa die gesamte Einrichtung eines Raumes oder Bereichs nehmen, drehen und platzieren, ohne einzelne Gegenstände mühsam verschieben zu müssen.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch in einem kurzen Clip anschauen, den das Entwicklerteam dazu geteilt hat. Das Feature wird ab Minute 2:55 im Video vorgestellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Übrigens wurde auch endlich die lang angekündigte Nintendo Switch 2 Edition enthüllt. Das kostenlose Upgrade bringt nicht nur mehr fps und eine höhere Auflösung mit, sondern erlöst Switch-Fans von Dreamlight Valley auch von der starken Limitierung der maximalen Itemzahl auf der Map.

Mehr dazu:
Disney Dreamlight Valley auf Switch 2: Nintendo verrät endlich den Release-Termin des Upgrades
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley auf Switch 2: Nintendo verrät endlich den Release-Termin des Upgrades
Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch Release-Datum enthüllt - Das kostenlose Update bringt schon nächste Woche beide Hunde vorbei
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch Release-Datum enthüllt - Das kostenlose Update bringt schon nächste Woche beide Hunde vorbei

Was steckt noch im Susi & Strolch-Update?

Neben dieser praktischen Quality-of-Life-Änderungen ist bereits bekannt, dass die zwei neuen Charaktere ihren eigenen Realm im Traumschloss bekommen. Das bedeutet auch, dass ihr bis zu 15.000 Dreamlight parat haben müsst, um die entsprechende Tür zu öffnen.

Ein neuer Sternenpfad ist auch wieder mit dabei. Diesmal gibt's im Defacto-Battle-Pass verschiedene Kleidung und Möbel im Stil des frühen 20. Jahrhunderts – in Anlehnung an das Setting von Susi und Strolch.

Kommende Events: Ab dem 11. Februar findet das neue Event "Valley Valentine’s" statt, in dem ihr den Charakteren in eurem Dorf Wünsche erfüllen müsst, um Belohnungen freizuschalten. Außerdem werden die bereits bekannten Events "Glück gehabt" im März und "Eggstravaganza" zu Ostern wiederholt.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Susi und Strolch-Update von Disney Dreamlight Valley?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 39 Minuten

Disney Dreamlight Valley lässt uns bald endlich mehrere Möbel auf einmal verschieben und spart damit jede Menge Zeit und Nerven

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley auf Switch 2: Nintendo verrät endlich den Release-Termin des Upgrades

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch Release-Datum enthüllt - Das kostenlose Update bringt schon nächste Woche beide Hunde vorbei

vor 4 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update steht in den Startlöchern und das ist der voraussichtliche Release-Termin
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Nur 2,49 Euro im PlayStation Store: Einen der besten Shooter, die ich jede gespielt habe, bekommt ihr gerade zum Schleuderpreis

vor 21 Minuten

Nur 2,49 Euro im PlayStation Store: Einen der besten Shooter, die ich jede gespielt habe, bekommt ihr gerade zum Schleuderpreis
Disney Dreamlight Valley lässt uns bald endlich mehrere Möbel auf einmal verschieben und spart damit jede Menge Zeit und Nerven

vor 37 Minuten

Disney Dreamlight Valley lässt uns bald endlich mehrere Möbel auf einmal verschieben und spart damit jede Menge Zeit und Nerven
Stardew Valley 2: ConcernedApe hält eine Fortsetzung nicht nur für eine tolle Idee, er hat sogar schon daran gearbeitet

vor einer Stunde

Stardew Valley 2: ConcernedApe hält eine Fortsetzung nicht nur für eine tolle Idee, er hat sogar schon daran gearbeitet
ARC Raiders senkt Anforderungen für zweite Expedition: Alle Infos, Belohnungen und Änderungen   1  

vor 3 Stunden

ARC Raiders senkt Anforderungen für zweite Expedition: Alle Infos, Belohnungen und Änderungen
mehr anzeigen