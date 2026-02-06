Nur 2,49 Euro im PlayStation Store: Einen der besten Shooter, die ich jede gespielt habe, bekommt ihr gerade zum Schleuderpreis

Besonders an die Multiplayer-Matches dieses Spiels von ehemaligen Rare-Entwicklern hat Tobi gute Erinnerungen. Und findet den Titel auch heute noch empfehlenswert.

Tobias Veltin
06.02.2026 | 18:36 Uhr

Nach drei Teilen war Schluss für die TimeSplitters-Reihe. Schade. Nach drei Teilen war Schluss für die TimeSplitters-Reihe. Schade.

Kurz nach der Jahrtausendwende verlor ich mein Herz gleich an mehrere Shooter, die ich damals vor allem auf der Xbox spielte. Halo natürlich, die Konsolenumsetzung von Counter-Strike, aber auch einen Titel, den ich vorher gar nicht wirklich auf dem Zettel hatte. Und den ich jetzt wiederentdeckt habe, als ich durch die Angebote des aktuellen PlayStation Store-Sales scrollte.

Um dieses Angebot geht es:

  • Spiel: TimeSplitters 2
  • Angebotsreis: 2,49 Euro
  • Regulärer Preis: 9,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent)
  • Bis wann gilt das Angebot? bis zum 26. Februar 2026 um 00:59 deutscher Zeit

Weitere Angebote aus dem aktuellen PS Sale findet ihr hier:

PS Store Sale hat jetzt über 3000 Angebote für PS4 und PS5 im Gepäck - Diese 10 Schnäppchen empfehlen wir euch
von Samara Summer
PS Store Sale hat jetzt über 3000 Angebote für PS4 und PS5 im Gepäck - Diese 10 Schnäppchen empfehlen wir euch

Ein Shooter-Meisterwerk in jeder Hinsicht

Video starten PLUS 5:01 Hall of Fame der besten Spiele

  • Genre: Shooter
  • Erstveröffentlichung: 2002
  • Systeme: PlayStation 2, Xbox, GameCube
  • GamePro-Wertung: 90

In TimeSplitters 2 müsst ihr die namensgebende Alienspezies bekämpfen, die mithilfe von Kristallen durch die Zeit reisen kann. Als Marine Sergeant Cortez hüpft ihr dafür in unterschiedliche Epochen, ballert euch durch diverse Level und setzt Gadgets ein.

Was jetzt möglicherweise nicht allzu spektakulär klingt, war damals für mich eine absolute Offenbarung. Drei Dinge machen TimeSplitters 2 in meinen Augen zu einem der besten Konsolen-Shooter der Geschichte:

  • Enorme Abwechslung und Umfang: In der Kampagne geht es unter anderem ins Chicago der 30er Jahre oder ein futuristisches Neo Tokyo – jeweils mit eigener Optik und Atmosphäre. Für den Multiplayer-Modus lassen sich zudem über 120 Charaktere freispielen.
  • Fantastische Steuerung und Spielgefühl: TimeSplitters 2 wurde von FreeRadical entwickelt, das sich aus ehemaligen Rare-Entwickler*innen zusammensetzte und an Shooter-Meilensteinen wie Goldeneye und Perfect Dark mitarbeitete. Das Know-How daraus nutzten sie für die TimeSplitters-Reihe und das merkt man, sobald man den Controller in die Hand nimmt.
  • Genialer Multiplayer-Modus: Nahezu perfekt designte Maps, Tonnen von Modi sowie die Option, KI-Bots zuschalten zu können sorgten dafür, dass ich mir mit meinen Kumpels teilweise die Nächte um die Ohren schlug – frei nach dem Motto "Komm, eine Partie geht noch".

Dazu kam, dass sich das Spiel mit zahlreichen humoristischen Elementen selbst nicht richtig ernst nahm, was damals extrem erfrischend war. Kurzum: TimeSplitters 2 ist einer der besten Shooter, die ich je gespielt habe.

Und auch heute ist es aus den oben aufgeführten Gründen noch eine Empfehlung wert. Zugegeben: Der Grafikstil wirkt heutzutage etwas grobschlächtig, aber in Sachen Performance und Spielspaß kann TimeSplitters 2 immer noch locker mit dem Großteil aktueller Shooter mithalten – zumindest meiner Meinung nach.

Tobias Veltin
Tobias Veltin

Die Xbox hatte zwar schon Online-Fähigkeiten, Tobi traf sich damals aber regelmäßig zu Konsolen-LANs mit seinen Freunden und versank ganze Wochenenden und Nächte in Spielen wie Halo und eben TimeSplitters 2. Das macht übrigens auch im Splitscreen Laune. Und einen Kampagnen-Koop gibt es auch.

Solltet ihr also was für Shooter übrig haben und noch nie einen Timesplitters-Teil gespielt haben, dann ist das eine Scharte, die ihr aktuell kostengünstig auswetzen könnt. Neben Teil 2 sind auch noch die beiden anderen Serienteile (TimeSplitters und TimeSplitters: Future Perfect) im Angebot.

Und wenn ihr PS Plus Premium abonniert haben solltet, spart ihr euch sogar die 2,49 Euro für das Shooter-Juwel. Denn in dieser Abostufe sind alle drei Teile bereits enthalten.

Wie sind eure Erfahrungen mit den TimeSplitters-Spielen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Nur 2,49 Euro im PlayStation Store: Einen der besten Shooter, die ich jede gespielt habe, bekommt ihr gerade zum Schleuderpreis

vor 21 Minuten

Nur 2,49 Euro im PlayStation Store: Einen der besten Shooter, die ich jede gespielt habe, bekommt ihr gerade zum Schleuderpreis
Disney Dreamlight Valley lässt uns bald endlich mehrere Möbel auf einmal verschieben und spart damit jede Menge Zeit und Nerven

vor 37 Minuten

Disney Dreamlight Valley lässt uns bald endlich mehrere Möbel auf einmal verschieben und spart damit jede Menge Zeit und Nerven
Stardew Valley 2: ConcernedApe hält eine Fortsetzung nicht nur für eine tolle Idee, er hat sogar schon daran gearbeitet

vor einer Stunde

Stardew Valley 2: ConcernedApe hält eine Fortsetzung nicht nur für eine tolle Idee, er hat sogar schon daran gearbeitet
ARC Raiders senkt Anforderungen für zweite Expedition: Alle Infos, Belohnungen und Änderungen   1  

vor 3 Stunden

ARC Raiders senkt Anforderungen für zweite Expedition: Alle Infos, Belohnungen und Änderungen
mehr anzeigen