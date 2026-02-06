Nur 2,49 Euro im PlayStation Store: Einen der besten Shooter, die ich jede gespielt habe, bekommt ihr gerade zum Schleuderpreis

Nach drei Teilen war Schluss für die TimeSplitters-Reihe. Schade.

Kurz nach der Jahrtausendwende verlor ich mein Herz gleich an mehrere Shooter, die ich damals vor allem auf der Xbox spielte. Halo natürlich, die Konsolenumsetzung von Counter-Strike, aber auch einen Titel, den ich vorher gar nicht wirklich auf dem Zettel hatte. Und den ich jetzt wiederentdeckt habe, als ich durch die Angebote des aktuellen PlayStation Store-Sales scrollte.

Um dieses Angebot geht es:

Spiel: TimeSplitters 2

Angebotsreis : 2,49 Euro

: 2,49 Euro Regulärer Preis: 9,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent)

9,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? bis zum 26. Februar 2026 um 00:59 deutscher Zeit

Weitere Angebote aus dem aktuellen PS Sale findet ihr hier:

Ein Shooter-Meisterwerk in jeder Hinsicht

PLUS 5:01 Hall of Fame der besten Spiele

Genre : Shooter

: Shooter Erstveröffentlichung: 2002

2002 Systeme: PlayStation 2, Xbox, GameCube

PlayStation 2, Xbox, GameCube GamePro-Wertung: 90

In TimeSplitters 2 müsst ihr die namensgebende Alienspezies bekämpfen, die mithilfe von Kristallen durch die Zeit reisen kann. Als Marine Sergeant Cortez hüpft ihr dafür in unterschiedliche Epochen, ballert euch durch diverse Level und setzt Gadgets ein.

Was jetzt möglicherweise nicht allzu spektakulär klingt, war damals für mich eine absolute Offenbarung. Drei Dinge machen TimeSplitters 2 in meinen Augen zu einem der besten Konsolen-Shooter der Geschichte:

Enorme Abwechslung und Umfang: In der Kampagne geht es unter anderem ins Chicago der 30er Jahre oder ein futuristisches Neo Tokyo – jeweils mit eigener Optik und Atmosphäre. Für den Multiplayer-Modus lassen sich zudem über 120 Charaktere freispielen.

In der Kampagne geht es unter anderem ins Chicago der 30er Jahre oder ein futuristisches Neo Tokyo – jeweils mit eigener Optik und Atmosphäre. Für den Multiplayer-Modus lassen sich zudem über 120 Charaktere freispielen. Fantastische Steuerung und Spielgefühl: TimeSplitters 2 wurde von FreeRadical entwickelt, das sich aus ehemaligen Rare-Entwickler*innen zusammensetzte und an Shooter-Meilensteinen wie Goldeneye und Perfect Dark mitarbeitete. Das Know-How daraus nutzten sie für die TimeSplitters-Reihe und das merkt man, sobald man den Controller in die Hand nimmt.

TimeSplitters 2 wurde von FreeRadical entwickelt, das sich aus ehemaligen Rare-Entwickler*innen zusammensetzte und an Shooter-Meilensteinen wie Goldeneye und Perfect Dark mitarbeitete. Das Know-How daraus nutzten sie für die TimeSplitters-Reihe und das merkt man, sobald man den Controller in die Hand nimmt. Genialer Multiplayer-Modus: Nahezu perfekt designte Maps, Tonnen von Modi sowie die Option, KI-Bots zuschalten zu können sorgten dafür, dass ich mir mit meinen Kumpels teilweise die Nächte um die Ohren schlug – frei nach dem Motto "Komm, eine Partie geht noch".

Dazu kam, dass sich das Spiel mit zahlreichen humoristischen Elementen selbst nicht richtig ernst nahm, was damals extrem erfrischend war. Kurzum: TimeSplitters 2 ist einer der besten Shooter, die ich je gespielt habe.

Und auch heute ist es aus den oben aufgeführten Gründen noch eine Empfehlung wert. Zugegeben: Der Grafikstil wirkt heutzutage etwas grobschlächtig, aber in Sachen Performance und Spielspaß kann TimeSplitters 2 immer noch locker mit dem Großteil aktueller Shooter mithalten – zumindest meiner Meinung nach.

Tobias Veltin Die Xbox hatte zwar schon Online-Fähigkeiten, Tobi traf sich damals aber regelmäßig zu Konsolen-LANs mit seinen Freunden und versank ganze Wochenenden und Nächte in Spielen wie Halo und eben TimeSplitters 2. Das macht übrigens auch im Splitscreen Laune. Und einen Kampagnen-Koop gibt es auch.

Solltet ihr also was für Shooter übrig haben und noch nie einen Timesplitters-Teil gespielt haben, dann ist das eine Scharte, die ihr aktuell kostengünstig auswetzen könnt. Neben Teil 2 sind auch noch die beiden anderen Serienteile (TimeSplitters und TimeSplitters: Future Perfect) im Angebot.

Und wenn ihr PS Plus Premium abonniert haben solltet, spart ihr euch sogar die 2,49 Euro für das Shooter-Juwel. Denn in dieser Abostufe sind alle drei Teile bereits enthalten.

Wie sind eure Erfahrungen mit den TimeSplitters-Spielen?