IKEA stellt absurde Fake-Videospiele aus & wir haben da auch ein paar Vorschläge

Ikea dürften wohl die wenigsten mit dem Zocken verbinden, wenn es nicht gerade um den neuen Schreibtisch oder Computerstuhl geht. Das wollte jemand bei der Inneneinrichtungs-Abteilung anscheinend ändern und hat in den Regalen des Möbelkaufhauses jede Menge eigens erdachte Videospiele verteilt. So oder so ähnlich könnte zumindest die Entstehungsgeschichte hinter den witzigen Fake-Spielen lauten, die ein Reddit-User beim Einkauf entdeckt hat.

Und weil wir uns von Ikea natürlich nicht übertrumpfen lassen wollen, werfen wir kurzerhand noch unsere eigenen GamePro-Vorschläge für Fake-Videospiele ins Rennen.

Auf diese Fake-Spiele hätten wir schon irgendwie Lust

Wer kennt sie nicht, Videospiel-Klassiker wie "Grand theft meatballs", "Pillow-fort Night", "Interior Designer of War" oder "Swedish Meatball Odyssey 64"? Reddit-User BrianTheUserName hat diese ulkigen Fake-Videospiele scheinbar beim Ikea-Einkauf in den Regalen entdeckt und sofort dokumentiert:

Unsere GamePro-Fake-Spiele

Hut ab vor den niedlichen und kreativen Ideen (der Tisch als Square Enix-Logo bei "Furniture Fantasy VII" ist ein persönlicher Favorit) sagt auch die Redaktion der GamePro. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht auch noch ein paar großartige Ideen für weitere Ikea-Spiele haben. Also haben wir uns zusammengehockt, gebrainstormt, diskutiert und feingeschliffen – Und die Ergebnisse wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier sind unsere Top 10-Vorschläge für mögliche Ikea-Games:

CoDbullar

Halo-gen Infinite

Bett-lefield 2042

KALLAX of Duty

BILLY: Canis Canem Edit

The Last Guarderobe

Final Fernsehtisch

The Elder Rollos

HEMNES Zero Dawn

Pokémon Fichte & Eiche

Ob unsere liebevoll ausgearbeiteten Titel es wohl jemals in die Regale unseres lokalen Ikeas schaffen werden? Wir wagen es zu bezweifeln. Aber vielleicht konnten wir wenigstens dem ein oder anderen beim Lesen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Oder ein entnervtes Stöhnen über unseren Dad-Humor. Das nehmen wir auch.

Was habt ihr noch für Ikea-Videospiel-Titel auf Lager?