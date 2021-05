Animal Crossing im Microsoft Store? Bizarrer Fake-Eintrag für PC und Mobile aufgetaucht

Fake-Shops und dubiose Angebote sind für uns Spielende nichts Neues. Aber wenn offensichtlich falsche Angaben oder Lizenz-Diebstähle in einem offiziellen Store auftauchen, wird es kurios. Momentan könnt ihr Animal Crossing: New Horizons bei Microsoft für 2.99 Dollar kaufen. Gespielt werden kann der Titel auf PC, HoloLens und mobilen Geräten. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um das Original von Nintendo.

Link zum Twitter-Inhalt

Animal Crossing bei Microsoft

In der Beschreibung steht: "In Animal Crossing New Horizons hat ein Tierhof seine Tiere entkommen lassen. Hilf ihnen die Stadt zu durchqueren ohne überfahren zu werden." Tiere (Animals) durchqueren (Crossing) also eine Stadt. Der Titel ergibt absolut Sinn. Nur wie das Entwicklerteam auf New Horizons kommt, bleibt wohl für immer ein Geheimnis.

Als Features werden aufgelistet:

5 verschiedene Charaktere

Ansteigender Schwierigkeitsgrad

Liste mit High-Scores

Das falsche AC: NH heißt eigentlich Crossy Roads: Die Devs haben den Titel nicht von Grund auf aus dem Boden gestampft, sondern einfach eines ihrer existierenden Spiele umbenannt. Das Game nennt sich ursprünglich Crossy Roads - und ist auch noch Free-to-Play. Ihr zahlt also nicht nur für ein Animal Crossing, das offensichtlich kein Animal Crossing ist, sondern auch noch für ein eigentlich kostenloses Spiel.

Weitere Artikel zum echten Animal Crossing: New Horizons:

Wie konnte es zu dem Angebot kommen?

Als Boxart und Banner haben die Verantwortlichen einfach originale Artworks von Nintendo geklaut, die mit dem Spiel absolut keine Ähnlichkeit aufweisen. Die große Frage ist, wie es der Titel überhaupt in den Microsoft-Store schaffen konnte. Immerhin kann nicht einfach jeder seine Spiele auf der Plattform anbieten.

Die Geschichte wirft die Frage auf, ob Plattform-Inhaber:innen einen zu groben Filter ansetzen. Ein ähnlicher Vorwurf wird auch immer wieder an Nintendo, Sony (Stichwort: Life of Black Tiger) und Steam (Valve) gerichtet, deren Stores von copy-and-paste Billigware überschwemmt werden.

Im eShop der Switch befinden sich manche Spiele dauerhaft im Angebot, um bei den Sales oben auf der Liste angezeigt zu werden. Gute Titel, die ihr Geld auch wert sind, werden deshalb häufig verdrängt oder übersehen.

Findet ihr, Spiele sollten nicht so einfach auf den jeweiligen Plattformen angeboten werden können?