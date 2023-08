Immortals of Aveum: EAs spektakulärer Shooter bei Amazon schon vor Release für PS5 im Angebot

Mit Immortals of Aveum kommt von EA bals ein spektakulärer Magie-Shooter, der sich ganz auf den Singleplayer konzentriert.

Schon am 22. August veröffentlicht Electronic Arts mit Immortals of Aveum einen neuen First Person Shooter. Es handelt sich dabei um ein reines Singleplayer-Spiel, das sich um Magie dreht und für PS5, Xbox Series und PC erscheint. Wenn ihr jetzt bei Amazon vorbestellt, könnt ihr euch nicht nur den Preorder-Bonus, sondern im Fall der PS5-Version auch einen Rabatt sichern. Diese kostet aktuell nur noch 72,99€ statt 79,99€.

Immortals of Aveum erscheint unter dem Label EA Originals, unter dem Electronic Arts kreative Spiele externer Studios veröffentlicht, beispielsweise die beiden Überraschungshits It Takes Two und Unravel. Entwickelt wird Immortals of Aveum von den noch jungen Ascendant Studios.

Was ist der Preorder-Bonus?

Mit dem Preorder-Bonus von Immortals of Aveum könnt ihr den Schaden bestimmter Angriffe steigern.

Als Vorbesteller-Bonus bekommt ihr einen Ingame-Gegenstand, nämlich die sogenannte „Gereinigter Lichtbogen-Sigille“. Durch diese könnt ihr die blauen Angriffszauber sowie den Zerschmettern-Zauber eurer Hauptfigur verstärken. Den Preorder-Bonus bekommt ihr bei allen Versionen von Immortals of Aveum unabhängig davon, bei welchem Shop ihr bestellt.

Was ist Immortals of Aveum?

Magie-Shooter: Immortals of Aveum ist ein First Person Shooter, in dem sich alles um Magie dreht. Auf dem vom Krieg geplagten Planeten Aveum spielen wir das Mitglied eines Zauberer-Ordens, das die Vergangenheit des Planeten erforscht. Insgesamt soll es 25 Zauber und 80 Talente geben. Am wichtigsten sind die drei Grundarten der blauen, roten und grünen Magie, die in ihrer Wirkung in etwa Jagdgewehr, Shotgun und Sturmgewehr entsprechen.

Reines Solo-Spiel: Immortals of Aveum konzentriert sich allein auf seine Singleplayer-Kampagne und enthält keinerlei Mikrotransaktionen. Die Hauptstory allein soll circa 25 Stunden dauern, daneben soll es noch verschiedene optionale Pfade geben, die noch einige zusätzliche Spielstunden bringen. Von diesen zusätzlichen Aufgaben abgesehen ist Immortals of Aveum weitgehend linear, die Level sollen aber Raum für Erkundung bieten.

Spektakuläre Grafikpracht: Dank Unreal Engine 5 sieht Immortals of Aveum in dem bislang veröffentlichen Material beeindruckend aus. Da das Spiel nur für PS5, Xbox Series und PC erscheint und die älteren Konsolen hinter sich lässt, musste das Studio offenbar keine Kompromisse machen. Auch die Animationen und die Mimik der Charaktere in den Cutscenes sind auf höchstem AAA-Niveau, anders als bei manch anderem EA-Titel der letzten Jahre.

