Immortals of Aveum-Preview: Der spannendste Singleplayer-Shooter 2023

Unsere Vorschau zu Immortals of Aveum, dem neuen EA Originals-Spiel.

Genre: Ego-Shooter Modus: Singleplayer Spielzeit: 25 Stunden Entwickler: Ascendant Studios Publisher: Electronic Arts Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 20. Juli 2023

Ihr mögt Singleplayer-Shooter, habt Lust, in ein neues Fantasy-Universum einzutauchen und wollt, dass eure PS5 oder Xbox Series X/S endlich einmal zeigen dürfen, was sie technisch auf dem Kasten haben? Dann spitzt die Lauscher und prägt euch den Namen Immortals of Aveum sehr gut ein.

Der Magie-Shooter unter dem Banner der EA Originals erscheint bereits am 20. Juli und was wir vorab von Entwickler Ascendant Studios erfahren und gesehen haben, macht Hoffnung auf eines der spannendsten Actionspiele im laufenden Jahr.

Als Kampfmagier im Ewigen Krieg

Worum geht's in Immortals? Auf dem Planeten Aveum befinden sich die beiden Königreiche Lucium und Rasham im Krieg. Grund der Streitigkeiten ist mächtige Magie, die unter der Oberfläche des Planeten schlummert und alles zusammenhält.

Während der linearen Story-Kampagne schlüpfen wir in die Rolle von Jak, der als sogenannter Beschenkter Magie wirken kann und im elitären Zauberer-Orden der Immortals der Vergangenheit des Planeten auf den Grund gehen soll.

Den frischen und allerersten Gameplay-Trailer zum Spiel könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

2:57 In Immortals of Aveum entbrennt spektakulärer Magier-Krieg in Unreal Engine 5

Soweit zur Ausgangslage von Immortals of Aveum, das uns laut Entwickler über 25 Stunden allein mit der Hauptstory bei Laune halten soll. Davon ab könnt ihr durch die Erkundung optionaler Pfade noch etwas mehr Spielzeit herausholen, erwartet allerdings nicht den Umfang eines Open World-Spiels, das ist Immortals nämlich nicht.

Gezahlt wird nur einmal! Laut Ascendant Studios kommt Immortals of Aveum ohne Mikrotransaktionen daher und wird auch keinen Ingame-Shop bieten. Ihr habt hier also ein klassische Singleplayer-Spiel, für das ihr einmal zahlt. Ob das Spiel in PS Plus oder Xbox Game Pass landet, ist derweil noch unklar.

Ein magischer Ego-Shooter

Wie ihr im Trailer oben seht, geht es in Immortals aus der Ego-Perspektive überaus actionreich und magisch zur Sache. Jak beherrscht als Kampfmagier alle drei magischen Kräfte, die Aveum ihre Macht verleihen und den Planeten zusammenhalten. Damit ihr euch das Kampfsystem besser vorstellen könnt, hier eine kleine Übersicht der Magie im Spiel:

blaue Magie (Jagdgewehr): Trifft Gegner auf größere Distanz mit Einzelschüssen

(Jagdgewehr): Trifft Gegner auf größere Distanz mit Einzelschüssen rote Magie (Shotgun): Für den Nahkampf geeignet

(Shotgun): Für den Nahkampf geeignet grüne Magie (Sturmgewehr): Ihr schießt Salven, die zudem einen Homing-Effekt haben

Ein großes Magie-Arsenal: Die drei Arten von Magie sind jedoch nur der Anfang. Insgesamt kann Jak über 25 Zauber und via Fähigkeitenbaum stolze 80 Talente erlernen. Darunter sind ein magisches Schild, um Projektile abzuwehren, ein Teleport, mächtige Explosionen oder die Kraft, Feinde an sich heran zu ziehen. Verbraucht Jak Skills abseits der blauen, roten oder grünen Standard-Magie, wird Mana konsumiert, das sich mit der Zeit wieder regeneriert.

Hier noch ein paar neue Screenshots aus Immortals of Aveum:

Die Optik von Immortals of Aveum kann sich wahrlich sehen lassen.

Immortals ist keine reine Ballerorgie

Zwar wird in Immortals viel geschossen, beziehungsweise Magie gewirkt, der lineare Shooter hat allerdings noch mehr zu bieten. So werden die Level durch kleine Magie-Puzzles aufgelockert, in denen ihr eure Kräfte nutzt, um beispielsweise Wege zu öffnen.

Auch lohnt es sich einmal abseits der Hauptpfade die Äuglein offen zu halten. Hier findet ihr nämlich magische Ausrüstungsteile, mit denen ihr Jaks Fähigkeiten verbessern könnt.

Wer ist Entwickler Ascendant Studios? Das 2018 gegründete US-amerikanische Team wird von Game Director Bret Robbins geleitet, der in seinen 26 Jahren als Entwickler unter anderem an mehreren Call of Duty-Spielen und Dead Space mitgearbeitet hat. Sein über 100 Personen starkes Team ist unabhängig, entwickelt Immortals of Aveum allerdings unter der Flagge der EA Originals, die bereits das Koop-Meisterwerk It Takes Two, Unravel oder zuletzt Wild Hearts hervorgebracht haben.

Grafik-Power dank Unreal Engine 5

Immortals erscheint als umfangreicher AAA-Shooter rein für die Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie den PC. Versionen für die Last-Gen und die Nintendo Switch wird es nicht mehr geben.

Entwickelt wird das Spiel übrigens mit der neuesten Version der Unreal Engine, die dem Mix aus Sci-Fi und High Fantasy seinen optischen Anstrich verpasst. Und der kann sich unsere Meinung nach wahrlich sehen lassen:

Schauspielerin Gina Torres, bekannt aus Firefly, leiht General Kirkan ihr Äußeres.

Nicht nur schauen die ersten Cutscenes samt der Mimik und Animationen der Figuren klasse aus, auch das effektreiche Gunplay und der Artstyle von Immortals of Aveum lassen darauf hoffen, dass wir im Juli ein richtig schickes Spiel bekommen. Eines, das die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen mal ein wenig in Anspruch nimmt – und hoffentlich einen alternativen 60fps-Modus bietet.