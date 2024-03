Soulslikes 2024: Diese 6 Spiele und DLCs müsst ihr unbedingt auf dem Zettel haben

Flintlock, Rise of the Ronin und Black Myth gehören zu den spannendsten Souls-Spielen in diesem Jahr.

Schon allein dank der umfangreichen Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree dürfte 2024 ein spannendes Jahr für Souls-Fans werden. Falls ihr den DLC jedoch nicht zocken wollt, stehen daneben noch einige andere interessante Titel auf der Release-Liste.

Darunter sind Spiele, die Zugeständnisse an Neulinge machen und sich dafür etwas weiter von der Dark Souls-Formel entfernen; aber eben auch Titel, die euch eine knüppelharte Herausforderung bieten wollen.

Die spannendsten Soulslikes 2024

Black Myth: Wukong

2:42 Black Myth: Wukong hat endlich einen Release-Termin

Entwickler: Game Science

Game Science Release: 20.08.2024

20.08.2024 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Das Action-RPG Black Myth: Wukong dürfte sich nach allem, was wir bisher erfahren haben, unter den knackigeren Genre-Vertretern einreihen. In einem mythologischen China-Setting durchstreifen wir semi-offene Gebiete, schalten Checkpoints frei und kämpfen mit einer Stabwaffe.

IGN ordnet den Kampfstil irgendwo zwischen Bloodborne und Sekiro ein. Die Gameplay-Sequenzen und Cutscenes machen mit ihren fantasievollen Bossmonstern außerdem auch grafisch richtig was her.

Wir werden euch verraten, ob der Titel den großen Vergleichen standhält, uns aber auch kritisch mit den problematischen Ansichten und Aussagen des Studio-Chefs auseinandersetzen. Mehr darüber in diesem IGN-Report.

Rise of the Ronin

9:53 Absturz oder Überflieger? - Das PS5-Exclusive Rise of the Ronin macht's spannend

Entwickler: Team Ninja

Team Ninja Release: 22.03.2024

22.03.2024 Plattformen: PS5

Der erste richtig spannende Titel für Souls-Fans erscheint bereits Ende März – Zumindest für alle, die Lust haben, eine Open World zu erkunden. Rise of the Ronin, das kommende Spiel von Nioh- und Wo Long-Entwickler Team Ninja schickt uns ins historische Japan. Dabei setzt das Studio dieses Mal auf ein strikt realistisches Setting ohne Sagenwesen.

Dafür erwarten uns coole Gadgets wie Enterhaken und Gleitschirm, die sich auch in Kämpfen auszahlen sollen. Wie gewohnt bekommen wir es mit Bossen zu tun, deren Bewegungsmuster es zu lernen gilt und die Pariermechanik soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

Das Action-RPG bietet aber nicht nur Koop, sondern drei Schwierigkeitsgrade, unter anderem einen Modus, für alle, die eher die Geschichte genießen wollen. Wer eine Herausforderung sucht, soll die aber im höchsten Schwierigkeitsgrad finden. Der soll nämlich so knackig wie bei Nioh ausfallen.

Enotria: The Last Song

2:23 Soulslike mit sonnigem 'Urlaubs-Setting': Die Welt von Enotria ist im Genre mal was ganz anderes

Entwickler: Jyamma Games

Jyamma Games Release: 21. Juni 2024

21. Juni 2024 Plattformen: PS5, Xbox Series, PC

Während wir von Soulslikes in der Regel einen düster-melancholischen Look erwarten, schlägt Enotria: The Last Song zur Abwechslung mal in eine ganz andere Kerbe. Der Titel versprüht fast schon Urlaubs-Flair, indem er uns in eine mediterranes, von italienischer Folklore inspiriertes Setting schickt.

Statt auf der faulen Haut zu liegen, stehen aber natürlich jede Menge Kämpfe an. Dabei sollen Masken eine wichtige Rolle spielen. Wir ergattern diese von besiegten Feinden und schalten dadurch neue Spielstile frei. Zudem erspielen wir uns Talente und können sie auch die Gesichtsbedeckungen binden.

Ob das Action-RPG aber tatsächlich am 21. Juni erscheint, nachdem der Elden Ring-DLC für exakt dasselbe Datum angekündigt wurde, wird sich noch zeigen.

Flintlock: The Siege of Dawn

2:00 Flintlock - Neuer Trailer zeigt rasante Kampfaction und Tierbegleiter Enki - Neuer Trailer zeigt rasante Kampfaction und Tierbegleiter Enki

Entwickler: A44 Games

A44 Games Release: 3. Quartal 2024

3. Quartal 2024 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

Flintlock: The Siege of Dawn kommt von Ashen-Entwickler A44. Das Soulslike kam 2018 mit seiner niedlich reduzierter Optik in Kritiken richtig gut weg. Flintlock setzt nun aber auf einen ganz neuen, realistischeren Look und auch auf einen anderen Ansatz.

Unserer Heldin, der Elite-Kämpferin Nor Vanek, steht bei ihrem Fantasy-Abenteuer ein Fuchs-artiges Tierwesen zur Seite. Der sprechende Gefährte namens Enki unterstützt mit seinen Magiefähigkeiten nicht nur beim Durchqueren der Welt, sondern auch bei Kämpfen.

Für Letztere stehen uns allerdings auch Schuss-, Nahkampfwaffen und Zauber zur Verfügung. Damit rücken wir unter anderem fiesen Bossgegnern auf die Pelle und versuchen, ihre Haltung zu brechen, um kritische Treffer zu landen.

Das erinnert an Sekiro, allgemein soll Flintlock aber im Gegensatz zu diesem knalharten FromSoftware Epos ein zugänglicheren Weg wählen. Das Spiel wird nämlich Schwierigkeitsgrade und weitere Zugeständnisse mitbringen. Zudem wird die Story klassisch über Cutscenes erzählt.

Another Crab’s Treasure

1:11 Neues Soulslike ist von Sekiro inspiriert, aber lässt euch als süße Krabbe am Meeresgrund kämpfen

Entwickler: Aggro Crab

Aggro Crab Release: 25. April 2024

25. April 2024 Plattformen: Nintendo Switch, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series

Another Crab's Treasure sieht vielleicht niedlich aus, aber lasst euch nicht täuschen: Hier erwartet uns alles andere als ein Cozy Game. Stattdessen orientiert sich der Titel, bei dem ihr tatsächlich in die Rolle eins Einsiedlerkrebses schlüpft, spielerisch an Titeln wie Sekiro, wird aber zugänglicher.

Was die Story angeht, so begibt sich der kleine Meeresbewohner mit seiner Müllrüstung auf eine epische Schatzsuche, um das Geheimnis der Ozeanverschmutzung aufzuklären. Dabei will der Titel sowohl Souls-Veteran*innen eine echte Herausforderung bieten, als auch Neulingen mit Unterstützungsoptionen einen leichten Einstieg ermöglichen.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC)

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Entwickler: FromSoftware

FromSoftware Release: 21. Juni 2024

21. Juni 2024 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Die spannendste Neuerscheinung in diesem Jahr dürfte für viele Souls-Fans ein DLC sein, nämlich Shadow of the Erdtree. Die riesige Elden Ring-Erweiterung wurde erst kürzlich mit einem Trailer enthüllt und soll beim Schwierigkeitsgrad gut anziehen.

Das Add-on lässt uns ein komplett neues Gebiet von der Größe Limgraves erkunden, bringt mindestens zehn Bosse, neue Feindarten, acht zusätzliche Waffentypen und eine ganz eigene Fortschritts-Mechanik mit.

Weitere Spiele, die für Souls-Fans interessant sein könnten

Zudem könnte es sich für euch lohnen, einen Blick auf die folgenden Spiele zu werfen. Hierbei handelt es sich nicht zwingend um Soulslikes - beziehungsweise ist noch gar nicht bei allen Titeln klar, ob sie Souls-Elemente mitbringen. Trotzdem wollten wir euch auf die Actionspiele und Action-RPGs aufmerksam machen, die euch ebenfalls gefallen könnten.

Wer 2024 nach einem coolen, neuen Souls-Spiel sucht, sollte definitiv fündig werden; ganz egal, ob ihr bereits Genre-Erfahrung habt oder ganz neu einsteigen wollt. Sucht ihr nach mehr Infos zu Shadow of the Erdtree, dann findet ihr auf GamePro neben unserer Info-Zusammenfassung jede Menge News.

Wie sieht euer Plan 2024 aus? Welche Spiele aus der Liste wollt ihr unbedingt zocken und habt ihr noch weitere gute Tipps?