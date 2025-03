In einem Land vor unserer Zeit: Wissenschaftler aus China haben jetzt vielleicht das echte "Große Tal" entdeckt

In einem Land vor unserer Zeit erschien bereits 1988 und an ihm waren Steven Spielberg sowie George Lucas beteiligt.

In einem Land vor unserer Zeit dreht sich um die Reise ins "Große Tal", wo die vom Aussterben bedrohten Dinosaurier eine Chance zum Überleben haben. In China wurde jetzt womöglich das echte, historische Vorbild für dieses Tal entdeckt.

In einem Land vor unserer Zeit erschien vor 37 Jahren und jetzt wurden Hinweise auf ein echtes "Großes Tal" entdeckt

Darum geht's: Im legendären Kult-Zeichentrickfilm In einem Land vor unserer Zeit bekommen die pflanzenfressenden Dinosaurier massive Probleme. Es gibt keine Nahrung mehr, dafür aber Vulkanausbrüche und Erdbeben. Nur im sogenannten Großen Tal soll die Welt noch in Ordnung sein.

Das basiert teilweise tatsächlich auf Wissenschaft: Die Dinosaurier hatten es bekanntlich nicht leicht und sind durch die Folgen des Einschlags eines Meteoriten ausgelöscht worden. Schon vorher gab es aber mehrere ähnliche Katastrophen, wie zum Beispiel der massive Anstieg von Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

Dieses Große Sterben hat in der Realität vor 252 Millionen Jahren wohl dazu geführt, dass ein Großteil der Arten, die die Welt damals bevölkert haben, ausgestorben ist. Die Gewässer haben sich erwärmt und unter anderem wohl 95 % der im Meer lebenden Wesen den Garaus gemacht, an Land waren es um die 75 (via: Wikipedia).

Wie manche Dinos dieses Chaos überleben konnten? Eventuell, indem sie sich in eine Region geflüchtet haben, die vom größten Übel verschont geblieben ist. Im Film In einem Land vor unserer Zeit wird dieses gelobte Land möglicherweise durch das "Große Tal" verkörpert.

Womöglich lag es in China: Einige Wissenschaftler*innen haben im Turpan-Hami-Becken im chinesischen Xinjiang einige versteinerte Baumstämme und Farnstiele entdeckt, deren Wurzeln offenbar im Boden eingebettet waren (via: Ars Technica).

Es soll sich also nicht nur um eventuell dorthin gespülte Reste handeln. Die Pflanzen sind wohl wirklich an Ort und Stelle gewachsen, obwohl sie zu dieser Zeit nirgendwo sonst mehr gefunden werden konnten.

Zusätzlich wurden Pollen und Sporen gefunden, die auf ein relativ feuchtes Klima hinweisen könnten. Außerdem soll es in diesem Tal damals auch noch einige Pflanzen-Arten gegeben haben, die in der Regel nur in der Nähe von Seen wachsen. Die Dinos hätten also wohl sogar genug zu trinken gehabt.

Das Ganze ist selbstverständlich mit Vorsicht zu genießen. Die Entdeckungen der chinesischen Wissenschaftler könnten die bisherigen Annahmen über die Ereignisse von vor 252 Millionen Jahren auf den Kopf stellen, vielleicht aber auch nicht.

In einem Land vor unserer Zeit bleibt natürlich, was es ist: Ein Zeichentrickfilm für Kinder, der sich überhaupt nicht um historische Genauigkeit schert. Die darin vorkommenden Dinosaurier haben beispielsweise größtenteils eigentlich zu komplett unterschiedlichen Zeiten gelebt.

Wusstet ihr, dass der nur 69 Minuten lange und herzzerreißende Zeichentrick-Klassiker eigentlich sogar zehn Minuten länger sein sollte, aber gekürzt werden musste, weil er für Kinder zu beängstigend gewesen wäre?