Kostenloses Open-World-PS5-Spiel Infinity Nikki hat offenbar einen Releasetermin und es dauert nicht mehr lange

Infinity Nikki hat wohl einen Releasetermin.

Das Open-World-Spiel Infinity Nikki lässt offenbar nicht mehr lange auf sich warten. Eigentlich hat Entwickler Infold Games noch keinen konkreten Releasetermin genannt, aber der PS Store verrät mehr.

Ein Vorbestellerpaket ist nämlich bereits verfügbar und erscheint am 5. Dezember. Einen deutlicheren Hinweis werden wir wohl nicht bekommen, bis Sony oder Infold noch einmal ganz offiziell das Datum bestätigen.

Schaut euch hier den Trailer zum Spiel an:

1:33 Infinity Nikki: Cozy Open World-Adventure vorgestellt

Große Open World, wunderschöne Grafik und ganz viel Cozy

In Infinity Nikki übernehmt übernehmt ihr die Rolle der namensgebenden Heldin Nikki, die mit ihrer Katzenbegleitung Momo ins märchenhafte Miraland reist. Dort erkundet ihr die weitläufigen, Open-World-Landschaften im Fantasy-Mittelalter-Stil, die dank Unreal Engine 5 wirklich sehr schick aussehen. Bevölkert wird die Welt von verschiedenen NPCs und Kreaturen.

Für Erkundung, Plattforming, Rätsel und Kämpfe sind eure Outfits besonders wichtig. Einige Fähigkeiten sind nämlich direkt an bestimmte Kleidung geknüpft. Je nach Dresscode könnt ihr beispielsweise schweben, gleiten oder euch schrumpfen lassen. Mit gefundenen Ressourcen und Items könnt ihr zudem Outfits craften. Weil Nikkis Kleider eine so große Bedeutung tragen, wird das Spiel auch gerne als "Dress-Up-Adventure" bezeichnet.

Das grundlegende Gameplay-Konzept erinnert auch ein wenig an Zelda: Breath of the Wild und womöglich ist das kein Zufall.

Am Spiel beteiligt ist nämlich Kentaro Tominaga, der schon bei Twilight Princess und Skyward Sword an den Rätseln mitgewirkt hat. Außerdem war er der Director für die Erweiterungen von Breath of the Wild, bevor er 2022 Nintendo verließ und zu Papergames wechselte, dem Mutterkonzern von Infold Games.

Infinity Nikki ist bereits der fünfte Teil der Nikki-Reihe. Allerdings erschienen die bisherigen Spiele nur auf mobilen Geräten. So richtig Fahrt aufgenommen hat der neueste Ableger auf der Sony State of Play im Mai 2024. Für viele PlayStation-Fans war es vermutlich der erste Berührungspunkt mit dem Franchise.

Genug Fans hat das Spiel offenbar jetzt schon. Laut der offiziellen Website gibt es bereits knapp 30 Millionen Voranmeldungen für das Free2Play-Abenteuer. Infinity Nikki erscheint für PS5, PC und Mobile. Wie das Entwicklerstudio schreibt, soll die aktuelle Hardware voll ausgenutzt werden und die ersten Trailer bestätigen diesen Eindruck. Was das für die Grafik der Mobile-Version bedeutet, bleibt abzuwarten.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Infinity Nikki?