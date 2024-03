Nach 8 Jahren Entwicklungszeit ist dieses von Anime-Fans heiß erwartete Game endlich spielbar - mit 30-stündiger Gratis-Demo!

Es gibt freudige Nachrichten für Anime- und Fußball-Fans!

Ganze neun Jahre mussten Anime-Fans auf einen neuen Teil der Inuzuma Eleven-Reihe verzichten. Der Fußball-Anime hat seine eigene Videospiel-Reihe, von der zuletzt die 3DS-Titel Flammenwall und Donnerknall im Jahr 2015 erschienen. Seitdem wurde es eher ruhig um die Reihe.

Mit Inuzuma Eleven: Helden der Siegesstraße soll das Fußball-Spiel nun den Sprung auf die Switch schaffen. Der Titel wurde schon im Jahr 2016 angekündigt und befindet sich seitdem in Entwicklung. Jetzt gibt es endlich eine Möglichkeit, das Spiel ausgiebig zu testen (via Jeux Video).

Inuzuma Eleven bekommt 30 Stunden-Demo

Wieso wurde das Spiel so lange entwickelt? Inuzuma Eleven: Helden der Siegesstraße wurde 2016 angekündigt und sollte 2018 erscheinen. Das Spiel wurde daraufhin zweimal in die darauffolgenden Jahre verschoben. Der Grund für die Verschiebungen waren von Änderungen an der Spiel-Engine.

Im April 2020 kündigte das Entwicklungsteam an, die Ausrichtung des Titels zu ändern und von vorne anzufangen. Die Corona-Pandemie machte der Entwicklung ebenfalls einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich sollte Inuzuma Eleven: Helden der Siegesstraße Ende 2023 erscheinen, aktuell liegt das Datum in 2024.

Den neuen Trailer mit der Demoankündigung seht ihr hier:

Wie kann ich das Spiel testen? Jetzt gibt es den ersten Lichtblick, dass es mit der baldigen Veröffentlichung doch noch klappen könnte. Level-5 wird nämlich eine Demo herausbringen, die weltweit gespielt werden kann.

In Deutschland startet die Demo am 28. März um 12:00 Uhr auf Nintendo Switch. Gespielt werden kann der Wettkampfmodus, in dem wir gegen Bots oder andere Spieler*innen antreten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Anfang des Storymodus nachgereicht werden. Das ergibt eine Länge von mehr als 30 Stunden.

Was ihr jedoch beachten solltet: Die Daten aus der Demo können nicht in die finale Version transferiert werden. Außerdem benötigt ihr eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, um den Online-Modus zu testen. Für die anderen Plattformen ist bislang noch keine Demo angekündigt.

Was ist das für ein Spiel? Inuzuma Eleven: Helden der Siegesstraße ist ein Fußball-Simulationsspiel, das im Universum des gleichnamigen Animes spielt. Es ist möglich, über 4.500 Charaktere zu spielen. Einige davon sollen per Season Pass oder DLC nachgereicht werden.

Wir erleben die Geschichte von Unmei Sasanami und Haru Endo. Unmei hat den Fußball aufgegeben, Haru jedoch zieht ihn wieder in die Welt des Ballsports. Sie müssen ein Turnier bestreiten, um die amtierenden Champions der Raimon Junior High zu schlagen.

Inuzuma Eleven: Helden der Siegesstraße soll irgendwann in 2024 für Nintendo Switch, PS4, PS5, Android und iOS erscheinen.

Was erhofft ihr euch von Inuzuma Eleven: Helden der Siegesstraße?