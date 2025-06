"Du solltest bei Toei arbeiten!": One Piece-Fan-Animation sieht so gut aus, dass die Community es mit dem eigentlichen Anime gleichstellt

Dieses 40 Sekunden lange Video von einem One Piece-Fan haut die ganze Community vom Hocker! (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Animationen der One Piece-Serie haben in den letzten Jahren deutlich an Qualität gewonnen. Insbesondere die Special-Episode One Piece: Fan Letter setzte mit ihren prächtigen Farben und dynamischen Szenen neue Maßstäbe – nicht zu vergessen, die packende Geschichte hat auch einen Teil beigetragen!



Auch in der Egghead-Arc liefert Toei Animation beeindruckende visuelle Arbeit und mit der zweiten Hälfte der Arc hat das Studio einen Zahn zugelegt, um den actionreichen Szenen zwischen den Fraktionen auf der Insel gerecht zu werden.

Doch das, was normalerweise ein ganzes Studio benötigt, hat ein einzelner Fan fast im Alleingang auf die Beine gestellt und das mit einem so beeindruckenden Ergebnis, dass es der Community glatt den Atem raubt.

So flüssig und dynamisch wie der eigentliche Anime von One Piece

Der Reddit-User Glass_Efficiency228, besser bekannt als MidaelAnimator, veröffentlichte am 20. Mai 2025 im One Piece-Subreddit eine rund 40 Sekunden lange Animation, an der er selbst gearbeitet hat. Im Video sind actiongeladene Szenen mit Charakteren wie Bonney, Kizaru, Ruffy, Boogey und Woogey sowie dem mächtigen Sankt Saturn zu sehen.

Es wirkt so, als hätte der Reddit-User und Künstler in seinem kurzen Video einen Teaser für die anstehenden Konflikte in der Egghead-Arc gebastelt und die wichtigsten Auseinandersetzungen zwischen einigen Charakteren dargestellt.

Hier könnt ihr die beeindruckende Animation von MidaelAnimator ansehen:

Die Animation kombiniert flüssige Bewegungen, rasante Perspektivwechsel und choreografierte Kämpfe, sodass viele User sie im ersten Moment für offizielles Material halten.

Immerhin sieht so ein offizielles animiertes Storyboard zu Anime-Serien – nicht nur One Piece – eigentlich aus. Es mit einer offiziellen Arbeit eines Animationsstudios wie Toei Animation zu vergleichen oder zu verwechseln, ist also gar nicht so verkehrt.

Fans sind begeistert von dieser Animation und stellen es sich als Opening zum Anime vor

Die Begeisterung in den Kommentaren ließ nicht lange auf sich warten. Viele sehen in der Arbeit von MidaelAnimator eine perfekte Vorlage für ein mögliches One Piece-Opening. Einige haben sogar schon passende Songs parat: Das 26. One Piece-Intro “UUUUUS!” von Hiroshi Kitadani.

Andere glauben kaum, dass hinter dem Projekt nur ein einzelner Fan steckt und scherzen darüber, ob der Reddit-User und One Piece-Fan nicht doch heimlich bei Toei Animation arbeitet. Zahlreiche Nutzer*innen ermutigen ihn zusätzlich dazu , sich bei einem Animationsstudio oder Toei Animation selbst zu bewerben.

Obwohl MidaelAnimator sich bislang nicht selbst zu dem positiven Feedback geäußert oder einen Kommentar hinterlassen hat, beschrieb er die Arbeit am Projekt und die Zeichnungen in der Überschrift des Beitrags als “sehr spaßig, aber herausfordernd”.

Wie ist eure Meinung zur Animation dieses One Piece-Fans und welcher Moment im Anime hat euch mit seiner großartigen Animation vom Hocker gehauen?