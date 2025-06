Dragon Ball: Kaum jemand kennt diese Special-Folge von vor 33 Jahren, in der Son-Goku auf sein jüngeres Ich trifft

Son Goku ist und bleibt immer Son Goku – ob klein oder groß! (Bild: © Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Zu Dragon Ball gibt es eine unglaubliche Vielzahl an bizarren Serien-Ablegern und Folgen, die viele Fans womöglich nie zu Gesicht bekommen haben. Darunter fällt auch ein ganz besonderes Special in der legendären Geschichte rund um Goku: Dragon Ball Z: Gather Together! Goku’s World. Darin verschlägt es Son Goku und Co. in die Vergangenheit und der Saiyajin-Held trifft sogar auf sein jüngeres Ich.

Son Goku und Co. reisen in die Vergangenheit und die Zuschauer*innen sind selbst Teil der Story

Dragon Ball Z: Gather Together! Goku’s World ist nicht nur irgendeine Special-Folge, sondern ein animiertes, interaktives Videospiel und zwar eines, das über ein sogenanntes Terebikko-Gerät gespielt wurde. Mit diesem konnten Zuschauer*innen und Fans per Knopfdruck und Lautsprechern auf Fragen antworten, die Goku und seine Freund*innen während des Specials stellten.

Das Dragon Ball-"Spiel" gab es nur in Kombination mit der Terebikko-Konsole zu kaufen. (Bild: © Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

In dem interaktivem Special kommt es bereits bei ihrem ersten Zeitsprung in die Vergangenheit fast zu einem Desaster für Trunks. Gerade noch hatte er Son Goku und Co. davor gewarnt, nicht mit ihrem jüngeren Ich zu interagieren und schon passierte genau das.

Kaum gelandet, schon war Goku verschwunden und bereits mit Kid Goku im Kontakt. Er streichelte seinem Mini-Ich sogar den Kopf und lobte ihn als “guten Jungen”, bevor Trunks ihn mit einen mächtigen Bodycheck zur Seite stieß:

Worum es in Dragon Ball Z: Gather Together! Goku’s World geht

Die Story des Specials spielt rund zehn Tage vor den Ereignissen mit Cell und erzählt eine leicht abgeänderte Version von Dragon Ball Z.

Alles beginnt damit, dass Gohan seinen Vater weckt und ihm sagt, dass “die Person mit dem Terebikko“ gerade zuschaut und ihnen bei ihren Abenteuern helfen wird. Während des Specials stellt der Cast regelmäßig Fragen, auf die der Zuschauer oder die Zuschauerin über das Terebikko antworten kann.

Daraufhin taucht Future Trunks auf und nimmt Goku und Co. mit auf eine kleine Zeitreise durch die Geschichte von Dragon Ball – inklusive früheren Ereignissen wie Gokus und Krillins Training mit Muten Roshi oder das Kampfsportturnier.

Warum diese Special-Folge von Dragon Ball Z nur wenige kennen

Das Ganze erschien nur in Japan und den USA, und zwar als VHS-Kassette mit der Terebikko-Konsole. Die Konsole selbst wurde nur sechs Jahre nach ihrem Release (1988) wieder eingestellt – was Gather Together! Goku’s World heute zu einer echten Rarität macht.

Viele Fans, die diese Episode gesehen und sogar gespielt haben, erinnern sich bis heute noch an die niedliche Interaktion von Son Goku und Kid Goku und wie er sein jüngeres Ich mit einer rührenden Geste gelobt hat – auch wenn Kid Goku keine Ahnung hatte, was passiert ist.

Habt ihr jemals dieses Gespräch der beiden Gokus gesehen und an welche bizarren Dragon Ball-Folgen erinnert ihr euch?