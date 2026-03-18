Invincible Staffel 4-Sendeplan: Wann kommt Folge 4? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland

Hier ist der Sendeplan für alle Episoden von Invincible Staffel 4 in Deutschland.

Das Warten hat ein Ende, die vierte Staffel von Invincible ist endlich auf Amazon Prime Video angelaufen. Wer die ganze Serie aber am liebsten sofort bingen will, wird aktuell noch enttäuscht. Nicht alle Episoden erscheinen nämlich gleichzeitig.



Immerhin müssen wir uns aber nicht so lange wie damals bei Staffel 2 gedulden: Die ersten drei Episoden erscheinen nämlich direkt auf einen Schlag und danach geht es mit wöchentlichen Veröffentlichungen weiter. In der Auflistung findet ihr den Releasetag und die -uhrzeit aller Folgen.

Sendeplan: Wann erscheint Invincible Season 4 Episode 4?

Insgesamt umfasst Season 4 von Invincible acht Folgen. Nach dem aktuellen Releaseplan sind alle Episoden ab Ende April verfügbar:

Episode 1: “Making the World a Better Place” - 18. März 2026

Episode 2: “I’ll Give You the Grand Tour” - 18. März 2026

Episode 3: “I Gotta Get Some Air” - 18. März 2026

Episode 4: “Hurm” - 25. März 2026

Episode 5: “Give Us a Moment” - 1. April 2026

Episode 6: “You Look Horrible” - 8. April 2026

Episode 7: “Don’t Do Anything Rash” - 15. April 2026

Episode 8: “Don’t Leave Me Hanging Here” - 22. April 2026

3:01 Invincible enthüllt den Release-Monat und außerdem den wohl größten Bösewicht der Comics für Staffel 4

Autoplay

Um welche Uhrzeit erscheinen die neuen Invincible-Folgen?

Die ersten vier Episoden der vierten Staffel erscheinen jeweils um 08:00 Uhr morgens deutscher Zeit bei uns. Ab Folge 5 dürfte sich das etwas verschieben, da in Deutschland am 29. März die Umstellung auf Sommerzeit erfolgt, die in den USA bereits vor ein paar Wochen stattgefunden hat.

Episode 5 bis 8 dürften dann also jeweils um 09:00 Uhr morgens deutscher Zeit bei uns erscheinen.

Invincible Season 4 streamen: Bei diesem Streaminganbieter ist die Serie verfügbar

Wenn ihr die vierte Staffel von Invincible sehen wollt, braucht ihr zwingend ein Amazon Prime-Abo, da die Serie exklusiv auf Prime Video verfügbar ist. Habt ihr aktuell kein Abo, könnt ihr auch das 30 Tage-Probeabo nutzen, das Prime derzeit anbietet – denkt aber daran, das Probeabo rechtzeitig zu kündigen, sonst geht es nach dem Testzeitraum in eine kostenpflichtige Mitgliedschaft über.

Wie steht es um Staffel 5 von Invincible?

Für die Zukunft der Serie gibt es gute Nachrichten, eine fünfte Staffel wurde nämlich bereits im Juli 2025 offiziell bestätigt. Wann sie allerdings konkret erscheinen wird, wissen wir bislang noch nicht.

Schaut ihr die Folgen, sobald sie erscheinen oder wartet ihr lieber, bis alle Episoden verfügbar sind?

