"Eine der besten COD-Kampagnen": Spieler kramt 10 Jahre altes Call of Duty vor, über das keiner mehr spricht – und die Community feiert es

Call of Duty Infinite Warfare kam 2016 auf den Markt.

So wie es immer wieder Spiele gibt, die exakt zum richtigen Zeitpunkt erscheinen, gibt es natürlich auch solche, die diesen verpassen und dafür abgestraft werden. Glücklicherweise kann man diese manchmal viele Jahre später nochmal neu entdecken.

Zehn Jahre altes COD kann noch immer begeistern

Selbst absolute Hardcore-Fans müssen vermutlich kurz nachdenken, wenn man sie darum bittet, alle Call of Duty-Ableger der Reihe nach aufzuzählen. Oder könntet ihr auswendig sagen, wann Call of Duty Ghosts erschienen ist und ob das vor oder nach Infinite Warfare war?

10:53 Call of Duty: Infinite Warfare - Testvideo: So gut funktioniert die Call-of-Duty-Formel im Weltall - Testvideo: So gut funktioniert die Call-of-Duty-Formel im Weltall

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Zur Aufklärung: Ghosts ist 2013 auf den Markt gekommen und damit satte drei Jahre vor Infinite Warfare. Bei jährlichen Releases läuft eine Serie immer Gefahr, irgendwann zu "einer Suppe" zu verschwimmen. Und in der können einzelne Titel durchaus untergehen.

Laut dem Reddit-User "prossnip42" ist das wohl auch mit dem angesprochenen Infinite Warfare passiert. Er schreibt in einem aktuellen Post nämlich, dass er gerade die Kampagne des 2016 erschienenen Shooters spielt und absolut begeistert ist. Er schreibt sogar, dass es "eine der besten COD-Kampagnen" überhaupt wäre.

Dazu postet er ein Bild, auf dem der Titel tatsächlich ziemlich fantastisch aussieht. Infinite Warfare ist wohl einer der Sci-Fi-lastigsten COD-Teile überhaupt, was sich unter anderem in Weltraummissionen widergespiegelt hat.

Den Post findet ihr hier:

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In den Kommentaren gibt es viele User, die der Grundaussage des Posts zustimmen und angeben, mit der Kampagne von Infinite Warfare ebenfalls viel Spaß gehabt zu haben. Das Setting sei ziemlich cool und auch visuell hervorragend umgesetzt gewesen.

Man ist sich aber auch einig, dass die insgesamt eher negative Meinung zu dem Spiel schlicht mit den Umständen zu tun hatte. Nach dem zukunftslastigen Advanced Warfare und Black Ops 3 wünschten sich viele Fans eine Rückkehr zu "Boots on the Ground" und "klassischem" COD-Gameplay.

Zudem erschien im selben Jahr das sehr beliebte Battlefield 1, das mit seinem Weltkriegssetting diese Wünsche deutlich besser erfüllen konnte. Eine gewisse Ermüdung hatte nach elf Jahren mit jährlichen Releases sicherlich ebenfalls eingesetzt.

Wie habt ihr Infinite Warfare in Erinnerung? Habt ihr einen der älteren Teile in letzter Zeit mal wieder ausprobiert?