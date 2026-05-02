Crimson Desert Update 1.05 ist da: Riesiges Inhalts-Update bringt neue Boss-Modi, Endgame-Inhalte, neue Händler, legendäres Mount und mehr

Kliff, Damiane und Oongka haben jetzt noch mehr zu tun, dank Patch 1.05.

Und schon wieder liefert Pearl Abyss Nachschub und fügt Crimson Desert versprochene Features hinzu. Wie üblich kommt das neue Update 1.05 am Samstagvormittag, pünktlich zum Wochenende. Es hat jede Menge neue Inhalte im Gepäck und ist bereits auf allen Plattformen verfügbar.

Legendäres Mount, neue Boss-Herausforderungen und mehr: Das steckt in Patch 1.05 für Crimson Desert

Eines der großen Highlights aus Patch 1.05 sind die bereits versprochenen Boss-Rematches. Mit diesen wird es möglich, große Boss-Begegnungen zu wiederholen. Cool ist dabei, dass es dabei auch einen Modus gibt, bei dem sich die Schwierigkeit dem Spielfortschritt anpasst und die Duelle auch mit Damiane und Oongka bestritten werden können.

1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

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Für alle, die bereist die Map ziemlich leergefegt hatten, gibt es außerdem weitere neue Kampf-Herausforderungen: Einige Festungen werden jetzt nämlich unter bestimmten Umständen noch mal besetzt.

Zudem gibt es ein neues legendäres Wildschwein-Mount, die Lagertruhe ist jetzt besser organisiert und es wurden Läden für Verkleidung hinzugefügt. Auf der nächsten Seite findet ihr die kompletten Patch Notes.