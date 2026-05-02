Ihr Ehemann findet nach 28 Jahren heraus, dass er eine Farbfehlsichtigkeit hat – weil er in Stardew Valley keine Beeren findet

Menschen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche können Rot- und Grüntöne nur schwer voneinander unterscheiden – und das erschwert natürlich auch das Erkennen von bestimmten Beeren in Stardew Valley.

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Linda Sprenger
02.05.2026 | 14:13 Uhr

Eine Spielerin fand beim Koop-Zocken von Stardew Valle heraus, dass ihr Mann an einer Sehschwäche leidet. Eine Spielerin fand beim Koop-Zocken von Stardew Valle heraus, dass ihr Mann an einer Sehschwäche leidet.

In Stardew Valley könnt ihr vom 15. bis zum 18. Frühling sogenannte Lachsbeeren finden. Die sind rosa, erinnern optisch etwas an Himbeeren und wachsen an grünen Büschen – und genau diese Farbkombination kann bei einigen Menschen zu Problemen führen, beziehungsweise sorgt dafür, dass Lachsbeeren gar nicht als solche erkannt werden.

Genau das hat nach Angaben eines Reddit-Nutzers ein 28-jähriger Stardew Valley-Spieler erfahren, nachdem er stundenlang mit seiner Ehefrau ConcernedApes Farming-Hit zockte und darin verzweifelt nach Lachsbeeren suchte.

Rot-Grün-Schwäche dank Lachsbeeren erkannt

Video starten 3:08 Stardew Valley - Gameplay-Trailer - Gameplay-Trailer

"Meine Freundin hat mir gerade erzählt, wie ihr Mann (28) herausgefunden hat, dass er 'colorblind' (Sic!) ist, und das musste ich einfach teilen!", schrieb Reddit-Nutzer "TheTruthWillMakeUSad" vor wenigen Tagen in seinem Beitrag im Stardew Valley-Subreddit.

"Colorblind" kann hier am ehesten als Rot-Grün-Sehschwäche übersetzt werden. Menschen mit dieser Farbfehlsichtigkeit können Rot- und Grüntöne nur sehr schwer voneinander unterscheiden und nehmen diese oft als Rot- oder Grautöne wahr.

Und genau deshalb fiel es besagtem Ehemann eben so schwer, die rosafarbenen Lachsbeeren an den grünen Büschen zu erkennen:

"Sie spielten zusammen im Koop-Modus, und als die Lachsbeeren-Saison begann, suchte der Mann meiner Freundin ständig wahllos nach Lachsbeeren an verschiedenen Büschen. Irgendwann war er frustriert und fragte meine Freundin: 'Woher weißt du eigentlich immer, welche Büsche Lachsbeeren haben?!' Es stellte sich heraus, dass man als Person mit Rot-Grün-Sehschwäche die rosa Punkte in den grünen Büschen nicht sehen kann!"

Mehr zum Thema Farbfehlsichtigkeit und wie sich diese aufs Zocken von Videospielen auswirkt, erklärt euch Kollege Chris hier genauer, der selbst davon betroffen ist:

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Der hier zitierte 28-Jährige ist bei Weitem nicht der einzige Stardew Valley-Spieler, der Schwierigkeiten hat, Lachsbeeren im Spiel zu erkennen.

"Ich habe eine Rot-Grün-Sehschwäche und wusste bis zum zweiten Jahr gar nicht, dass es Lachsbeeren gibt 😭Als ich sie dann bemerkte, konnte ich sie sofort unterscheiden, aber das Rosa fiel mir eine Weile nicht auf", schreibt ein weiterer Reddit-User unter dem Beitrag von "TheTruthWillMakeUSad".

Stardew Valley bietet nur wenig Optionen für Barrierefreiheit. Vor einigen Wochen machte ein Spieler mit einem anderen Problem aufmerksam und forderte in einem Reddit-Beitrag anpassbare Text- und Hintergrundfarben, weil er die Standard-Texte in Stardew Valley nicht mehr gut lesen kann.

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Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

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