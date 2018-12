Es wird noch etwas dauern, bis für Diablo-Fans ihren Ärger über die Ankündigung von Diablo Immortal auf der diesjährigen BlizzCon endgültig heruntergeschluckt haben. Spätestens im nächsten Jahr könnte es Blizzard aber gelingen, die Wogen endlich zu glätten.

2019 ist das Jahr von Diablo

Denn in einem offiziellen Forumsbeitrag hat sich das Entwickler-Team zu Wort gemeldet und gleich mehrere Ankündigungen für 2019 in Aussicht gestellt.

In dem Beitrag heißt es:

"Wir lesen weiterhin jedes Feedback und unsere internen Diskussionen halten an. Wir haben viele Pläne für Diablo, die sich über mehrere Projekte verteilen, die wir im Laufe des kommenden Jahres enthüllen werden.



Wir freuen uns darauf, mehr über unsere Projekte mit euch zu teilen, aber einige von euch werden noch warten müssen, da wir es bevorzugen, sie euch zu zeigen, statt euch von ihnen zu erzählen. Es wird etwas Zeit brauchen, während wir versuchen, eure Erwartungen zu erfüllen, aber für den Moment fühlen wir uns verpflichtet, Diablo-Erfahrungen zu liefern, auf die die Community stolz sein kann."

Dass Blizzard an gleich mehreren Diablo-Projekten arbeitet, ist kein Geheimnis. In Reaktion auf die Kritik an Diablo Immortal betonte der Entwickler bereits, dass es weitere Spiele gäbe, über die man aber noch nichts sagen könne.

Diablo 4 kommt: In einem großen Insider-Report von Kotakus Jason Schreier, kamen aktuelle wie ehemalige Blizzard-Mitarbeiter zu Wort, die anonym über das Diablo-Franchises redeten. Demnach ist Diablo 4 schon seit geraumer Zeit als Codename Fenris in Arbeit, musste zwischendurch aber rebootet werden, da sich die Ausrichtung des Spiels änderte.

Gut möglich also, dass Blizzard mittlerweile der Meinung ist, die Zeit ist reif, das nächste große Diablo-Spiel im kommenden Jahr zu enthüllen - offenbar auch gleich mit Gameplay-Material, wenn es den Entwicklern um das "Zeigen" und nicht das darüber reden geht.

Worauf hofft ihr bei Diablo 4?