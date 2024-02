Hausaufgaben statt PS5-Zock: Italiens Fußballnationaltrainer verbietet seinen Kickern die PlayStation

Harte Zeiten für die Kicker der Squadra Azzurra: Während der Nationalmannschaftsaufhalte ist zocken verboten.

Im Sommer 2024 findet die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland statt. Die teilnehmenden Nationalteams haben noch ein paar Monate Zeit, sich auf das Turnier vorzubereiten. Für den Titel braucht neben fußballerischer Klasse und etwas Glück vor allem auch Konzentration.

Und um die nicht zu gefährden, greift zumindest Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti jetzt zu harten Bandagen. Der 64-jährige verbietet seinen Kickern nämlich, auf der PlayStation zu zocken, wenn das Team zu Länderspielen zusammenkommt (via spox.com). Der großen italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport sagte Spalleti:

"Die Spieler müssen die Playstation zu Hause lassen. Ich gebe ihnen Hausaufgaben für den Abend, wenn die Aufgaben am Tag nicht genügen. In der Nationalelf muss man konzentriert sein, man scherzt nicht."

Ihr denkt jetzt vielleicht: "Dann sollen sie eben eine Xbox oder Switch einpacken!" Aber auch die sind den Spielern in den Regenerations- und Freizeitphasen untersagt, das Videospielverbot ist also allumfassend.

Hausaufgaben und keine Scherze – das klingt jedenfalls erstmal so, als würde die Spaßfaktoren abseits des Platzes bei der Squadra Azzurra auf ein Minimum reduziert.

Ziel ist der EM-Titel 2024 – da würde zocken offenbar stören

Luciano Spalletti sieht in PS5 und Co. offenbar eine Gefahr für seine hohen Ziele. Denn der Italiener strebt mit seiner Truppe nicht nur den EM- sondern auch den WM-Titel im Jahr 2026 an. Und in der Lage dazu sieht er sein Team offenbar noch nicht ganz, wie er im Interview andeutete:

"Wir spielen in Deutschland um den Sieg. Daher müssen meine Spieler besser werden, als sie jetzt sind. Ich habe keine Zeit, sie zu trainieren, sie müssen die Überzeugung haben, dass sie es schaffen. Uns fehlt nichts, um mit den besten Teams zu konkurrieren"

Bei der letzten Europameisterschaft schien die Konzentration und Qualität jedenfalls zu stimmen. 2021 gewann die Squadra Azzurra nämlich den Titel nach einem 3:2 im Elfmeterschießen gegen England. Die Teilnahme an der Fußball-WM 2022 in Katar verpasste Italien hingegen. Damals waren Konsolen offenbar noch erlaubt.

Was meint ihr: richtige oder übertriebene Entscheidung vom Italien-Coach?