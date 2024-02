Blaue Karte und Zeitstrafen in EA Sports FC? Was wie ein Scherz klingt, könnte zukünftig Realität sein

Blaue Karten sollen schon bald im Fußball getestet werden.

Es ist bislang nur ein Blick in die mögliche Zukunft von EA Sports FC, jedoch einer, der überaus spannend ist und am altbekannten Gameplay der Fußball-Simulation rütteln könnte. Laut einem Bericht des britischen The Telegraph, soll das International Football Association Board (kurz: Ifab) – ein internationales Gremium, das Regeländerungen berät und beschließt – der Einführung einer Blauen Karte zugestimmt haben.

Zeitstrafen durch Blaue Karte

Laut Regelwerk sollen Spieler, die vom Schiedsrichter eine Blaue Karte gezeigt bekommen, eine zehnminütige Zeitstrafe erhalten. Somit würde der Fußball künftig einen ähnlichen Weg gehen, wie er beispielsweise im Handball oder Eishockey schon lange verfolgt wird.

Wann gibt es eine Blaue Karte? Die neue Karte soll bei minder schweren Fouls zum Einsatz kommen, die eine klare Torchance verhindern. Wird ein Offizieller verbal attackiert, kommt ebenfalls die Blaue Karte zum Einsatz.

Zudem sollen laut Transfermarkt.de zwei Blaue Karten gleich zweier Gelber Karten zu Rot führen. Eine Blaue und eine Gelbe führen ebenfalls zum sofortigen Platzverweis.

Erster Einsatz der Blauen Karte in England?

Die Blaue Karte könnte erstmals ab Sommer 2024 zum Einsatz kommen. Wo genau, ist derweil noch nicht klar. Der englische Fußballverband, so der Bericht, überlege jedoch die Karte auf freiwilliger Basis im FA Cup der Männer und im Pokal-Wettbewerb der Frauen zu testen.

Ein möglicher Wettbewerb für einen Test der Karte in Deutschland wäre beispielsweise der DFL-Supercup.

Gut möglich, dass wir bald aus der POV-Cam sehen, wie der Schiri eine Blaue Karte zeigt.

Eure Meinung zur Blauen Karte

Bis wir die Blaue Karte auch im virtuellen Kick bzw. in EA Sports FC sehen, können natürlich noch einige Jahre vergehen – immer vorausgesetzt, die Tests im realen Fußball verlaufen erfolgreich.

Dennoch würde es uns doch sehr interessieren, wie ihr zur möglichen Regeländerung steht:

Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr eure Wahl in den Kommentare begründet. Wäre eine solche Karte in einem Fußballspiel überhaupt fair?

Sobald die Umsetzung der Blauen Karte Gestalt annimmt und es auch ein erstes Statement von EA Sports gibt, werden wir euch darüber informieren.