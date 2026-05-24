Glückspilz will eigentlich nur Altglas entsorgen und entdeckt neben dem Container zwei volle Tüten - sie sind vollgestopft mit LEGO-Steinen und Minifiguren

Was für ein Glücksgriff! (Bild: Reddit/user/bskp)

Wie sagt es sich so schön? Was des einen Müll ist, ist des anderen Schatz. Wie ein Community-Mitglied vor einigen Tagen im LEGO-Subreddit berichtete, wurde aus einem alltäglichen Gang zum Glascontainer ein Freudenfest für Klemmbaustein-Fans.



So fand der Glückspilz direkt neben dem Container gleich zwei Tüten voller LEGO-Steine und Minifiguren und nahm diese natürlich direkt mit nach Hause.

Zwei volle LEGO-Tüten direkt neben dem Müll-Container gefunden

1:28 Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt

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"Großes Dankeschön an die nette Seele, die die beiden Lego-Tüten neben den Mülleimer gestellt hat und nicht hinein!", schreibt der glückliche Finder in die Caption zu seinem Reddit-Post.

Seine Ausbeute zeigt Redditor "bskp" hier:

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In der Kommentarsektion taucht "bskp" tiefer in seine zwei Schatzkisten, ähh Schatztüten, ein und tatsächlich verstecken sich einige interessante Dinge darin. So zum Beispiel eine LEGO-Castle-Minifigur, die wohl aus den 80ern oder 90ern stammt:

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Doch so cool der Fund auch ist, In Deutschland ist bei derlei Aktionen Vorsicht geboten.

Dinge, die neben dem Müllcontainer abgestellt wurden, einfach mitnehmen – ist das in Deutschland erlaubt?

Die Rechtslage ist hier nämlich nicht ganz eindeutig. Um sicherzugehen, solltet ihr Redditor "bskp" nicht nacheifern und für euch wertvoll erscheinenden "Müll", der neben dem Container abgestellt wurde, nicht einfach mit nach Hause nehmen.

Wird Müll neben den Container gestellt, gilt der nicht automatisch als herrenlos, sondern geht in vielen Fällen in den Besitz der Kommune oder des Entsorgers über. Wenn ihr den Müll dann einfach mitnehmt, kann das durchaus als Diebstahl oder Unterschlagung gewertet werden. Deshalb lieber Vorsicht.

Anders sieht's aus, wenn ihr Dinge auf der Straße in einer "Zu verschenken"-Kiste findet bzw. entsprechender Gegenstand als "zu verschenken" gekennzeichnet ist, hier sollte das Mitnehmen in den meisten Fällen kein Problem darstellen.

Habt ihr auch schon einmal LEGO in freier Wildbahn gefunden?