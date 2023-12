PlayStation-Chef bekommt einzigartige PS5 im PS1-Look auf seiner Abschiedsparty geschenkt

Einmal PS1-Look gefällig? Den gibt es jetzt auch für PS5. (Bild: X/@InstallBase)

Im März nächsten Jahres geht bei Sony eine Ära zu Ende: Dann gibt der bisherige PlayStation-Chef Jim Ryan nämlich seinen Posten ab und verabschiedet sich in den Ruhestand. Bei Sony will man ihn anscheinend schon jetzt gebürtig verabschieden und hat sich dafür ein ganz besonderes Geschenk ausgedacht.

Der PlayStation-Boss bekommt nämlich seine eigene PS5 – aber dabei handelt es sich nicht um irgendeine Konsole aus dem nächstbesten Ladenregal, sondern eine Sonderanfertigung mit der Optik einer PS1.

So sieht die PS5 im PS1-Look aus

Ein PlayStation-Mitarbeiter hat auf X (ehemals Twitter) einige Bilder der Abschiedsparty für Jim Ryan gepostet und dabei auch die besondere PS5 gezeigt, die dem Noch-Chef präsentiert wurde.

An der Form der Konsole hat sich dabei kaum etwas geändert, auch die weißen Seitenplatten sind gleich geblieben. Dafür gibt es einige coole Details zu entdecken: So ist der sonst schwarze Mittelstreifen im grau der PS1 gehalten und auch das Logo an der Seite erstrahlt in den bunten Farben des originalen Logos.

Das vielleicht beste Feature dürfte aber der Anschluss an der Vorderseite sein. Statt USB- und USB-C-Port prangt dort nämlich der Anschluss für einen PS1-Controller samt eingestecktem Kabel. Passend dazu gibt es auch den DualSense-Controller mit buntem Logo und Tasten.

Und so sieht das Ganze aus:

Kurioserweise gab es bei dem Event wohl auch einzigartige Cookies zu essen. Auf die war nämlich das Gesicht von Jim Ryan sowie der Schriftzug "Danke, Jim!" geprägt.

Im September hatte Sony bekannt gegeben, dass Jim Ryan in den Ruhestand gehen will, nachdem er beim Unternehmen mehr als 30 Jahre gearbeitet hatte. Als Grund gab der PlayStation-Boss an, dass er es zunehmend schwer finde, in Großbritannien zu leben und in den USA zu arbeiten.

Ryan hat seit 2019 den Posten als PlayStation-CEO bekleidet. Seine vorrübergehende Nachfolge tritt Hiroki Totoki an, eine endgültige Nachfolge hat Sony aber noch nicht bekannt gegeben.

Was haltet ihr von dieser PS5, hättet ihr selbst auch gern so eine?