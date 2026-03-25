Nach nur einer Folge: Neuer Netflix-Anime steigt direkt auf Platz 2 der besten Animes aller Zeiten ein

Lange haben Fans darauf gewartet, seit dem 19. März 2026 ist es so weit: JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run ist endlich auf Netflix gestartet. Part 7 der legendären Serie von Hirohiko Araki sorgt mit seinem Start gleich mal für ein Erdbeben auf der Ranking-Seite von MyAnimeList.
Schon nach der ersten veröffentlichten Folge Steel Ball Run direkt auf Platz 2 der bestbewerteten Anime-Titel aller Zeiten - nur Frieren: Nach dem Ende der Reise kann das aktuell noch toppen.
Rekordverdächtiger Einstieg - die Community feiert und bremst
Beim Blick auf das MyAnimeList-Ranking der besten Anime aller Zeiten schoss die Bewertung von Steel Ball Run innerhalb weniger Stunden nach dem Release auf eine Punktzahl von 9.39, ehe sie sich sich in den Stunden darauf auf 9.25 von 10 Sternen einpendelte.
Aktuell reicht das für die Silbermedaille in dieser Auflistung - und für Fans, um von einem "abgefahrenen Debüt" zu sprechen.
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Dass ein Titel mit nur einer Folge so weit oben landet, sorgt in den Kommentaren für Begeisterung - aber auch für Skepsis.
Was das Ranking über Bewertungen aussagt - und was nicht
Denn die Diskussionen drehen sich vor allem um die Frage, wie aussagekräftig solche frühen Rankings tatsächlich sind.
- "FrierenSimpKing" (was für ein Name) erinnert daran, dass auch Frieren: Nach dem Ende der Reise zum Start seiner zweiten Staffel kurzzeitig Werte über 9,4 erreichte, bevor sich die Bewertung mit mehr Stimmen nach unten einpendelte.
- Ähnliches erwarten viele auch bei Steel Ball Run: Die Serie hat zwar das Potenzial, langfristig im oberen Bereich zu bleiben, aber die exakten Platzierungen dürften mit weiteren Episoden schwanken.
Gleichzeitig heben viele JoJo-Fans hervor, dass Steel Ball Run schon als Manga zu den bestbewerteten Reihen auf der Plattform gehört und die Anime-Umsetzung daher mit einem enormen Vertrauensvorschuss startet.
Der aktuelle zweite Platz im MAL-Ranking sei deshalb weniger als "objektive Wahrheit" zu lesen, sondern als Momentaufnahme einer Community, das nach jahrelangem Warten jetzt besonders laut und schnell abstimmt.
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