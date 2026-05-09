Nintendo-Fans finden mitten im Wald riesigen Game Boy-Kiosk, der aussieht wie ein Schrein – "Was ist deine Weisheit, alter Game Boy des Waldes?"

Der Game Boy Kiosk steht einfach mitten im Wald herum. (Bild: DashingDecay auf Reddit)

Wer in der Präfektur Kagawa in Japan einem Pfad in die Berge folgt, kann dort ein echtes Artefakt der Spielegeschichte besichtigen. Mitten im Wald steht dort nämlich ein riesiger Game Boy herum.

Cooler Game Boy mitten im Wald

Der originale Game Boy wurde im April 1989, also vor ziemlich genau 37 Jahren, in Japan veröffentlicht. Ein Relikt dieser Zeit kann ausgerechnet in einem Wald auf der Insel Shikoku besichtigt werden. Dort steht nämlich noch immer ein Game Boy-Kiosk, mit dem der Handheld damals beworben wurde.

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Wie Kelamy schreibt, konnten diese riesigen Game Boys entweder so installiert werden, dass nur das Spiel des angeschlossenen Handhelds angezeigt wurde oder so, dass man auch selbst spielen konnte. Diese Kiosks waren in Japan in den 1990er-Jahren wohl recht oft zu finden.

Falls ihr so einen schon mal gesehen habt, könnte das daran liegen, dass es in Animal Crossing und Tomodachi Life Game Boy Kiosks als Deko-Objekte gibt.

Auf Reddit wurde vor wenigen Tagen ein Post abgesetzt, in dem ein solcher Game Boy Kiosk regelrecht "in freier Wildbahn" zu sehen ist. Der Kiosk wurde allerdings irgendwann umgebaut und in eine Telefonzelle verwandelt.

Den Post findet ihr hier:

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Die vergangene Zeit und der ungeschützte Ort sind an den starken Abnutzungserscheinungen zu erkennen. Trotzdem ist das Gehäuse überraschend gut erhalten und man kann sehr gut erkennen, dass es sich dabei um einen Game Boy handelt. Als Telefonzelle funktioniert er übrigens auch schon länger nicht mehr.

In den Kommentaren wird das Relikt natürlich gefeiert und es gibt viele User, die der Meinung sind, dass der Game Boy so mitten im Wald wie ein Schrein aussieht. Perfekt für alle Videospielfans. Ein User schreibt beispielsweise spaßeshalber:

"Was ist deine Weisheit, alter Game Boy des Waldes?"

Andere User sind hingegen überrascht, dass der Game Boy Kiosk einfach so im Wald steht und nicht schon längst in irgendeinem Museum gelandet ist. Bleibt nur zu hoffen, dass das Artefakt noch lange "überlebt" und von Videospielans aus der ganzen Welt besucht werden kann.

Habt ihr schonmal von dem Game Boy Kiosk im Wald gehört?