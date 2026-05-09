Genialer LEGO-Bastler baut den perfekten Wii-Unfall nach, unter dem vor 20 Jahren unsere Fernseher immer wieder leiden mussten

Kaum eine Konsole hat soviele Fernseher auf dem Gewissen wie die Wii. Ein LEGO-Modell stellt die Szene perfekt nach.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
09.05.2026 | 18:48 Uhr

Das Modell ist überraschend akkurat. (Bild: bricktacular_builds auf Instagram) Das Modell ist überraschend akkurat. (Bild: bricktacular_builds auf Instagram)

Die Wii feiert in diesem Jahr schon ihren 20. Geburtstag. Ein LEGO-Fan hat die legendäre Nintendo-Konsole mit Bausteinen nachgebaut und dabei auch an eine der prägendsten Erinnerungen gedacht, die einige Unglückliche mit der Wii verbinden dürften.

Der Wii-Controller landet im Fernseher

Ach ja, das ferne Jahr 2006. Die Fußball-WM machte das ganze Land mit den Namen "Schweini" und "Poldi" bekannt, Big City Life lief auf jedem Radiosender und am Ende brachten sowohl Sony als auch Nintendo auf Jahre prägende Heimkonsolen auf den Markt, die unterschiedlicher kaum hätten sein können.

Video starten 2:52 Nintendo Switch Sports - Wii Sports kehrt in Ankündigungstrailer auf die Switch zurück - Wii Sports kehrt in Ankündigungstrailer auf die Switch zurück

Während die PS3 die PlayStation erstmals ins HD-Zeitalter transportierte und mit cineastischen Adventures den Grundstein für den späteren Erfolg legte, setzte die Wii nahezu voll auf Bewegungssteuerung und passende Spiele.

Besonders Wii Sports sorgte dafür, dass zahlreiche Wohnzimmer kurzerhand in virtuelle Tennis-Courts und Bowlingbahnen verwandelt wurden. Mehr als einmal kam es dabei zu Unfällen wie umgeworfenen Tischen oder fliegenden Wii Remotes, die Vasen, Scheiben und TV-Geräte zerstörten.

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Genau diesen "ikonischen" Moment hat der LEGO-Fan "bricktacular_builds" in einem MOC (My Own Creation) festgehalten. Er hat dabei die Konsole, den Remote-Controller und einen kleinen Flachbildfernseher entworfen.

Die Remote kann dabei so platziert werden, dass sie quasi im Display steckenbleibt, als hätte sie jemand mit Elan hineingeschmettert. Auf Instagram präsentiert er sein lustiges und ziemlich gelunges Modell:

In den Kommentaren gibt es viel Anerkennung für das detaillierte Modell.

Viele User erinnern sich dabei gut an die Zeit und an Fernseher, die sie selbst mit einem gezielten Remote-Wurf "erledigt" haben. Der Hinweis, dass man immer die Handgelenkschlaufe tragen sollte, war eben doch nicht nur nett gemeint.

Wie gefällt euch das LEGO-Modell? Hattet ihr damals eine Wii und ist bei euch zuhause auch etwas deshalb zu Bruch gegangen?

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