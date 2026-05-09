Weil am Set der neuen Harry Potter-Serie ständig Requisiten gestohlen werden, bekommen Besen, Zauberstäbe und Co. jetzt Mikrochips

Am Set von Harry Potter sind offenbar vermehrt Requisiten verschwunden.

Einmal bei einer großen Film- oder Serienproduktion mitwirken. Diese Erinnerung bleibt einem wohl für immer. Einigen Mitarbeiter*innen der neuen Harry Potter-Serie reicht diese Erinnerung aber offenbar nicht. Weil so viele Requisiten verschwunden sind, wurden jetzt strengere Maßnahmen ergriffen.

Requisite Evanesco!

Es ist vermutlich sehr verlockend, heimlich ein kleines "Andenken" mitgehen zu lassen, wenn man an einem großen Film- oder Serienset zugelassen ist. Bei der neuen Harry Potter-Serie von HBO ist dieses "Andenkensammeln" aber zuletzt offenbar ein wenig ausgeartet.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

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Wie GB News berichtet, sind zahlreiche Requisiten vom Set der neuen Harry Potter-Serie auf mysteriöse Weise verschwunden. Kameraleute hätten so beim Filmen einer großen Halloweenszene in der Großen Halle bemerkt, dass Besen, Zauberstäbe, Kürbisse, Bücher und Kunststoffessen entwendet wurden.

Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar. Da bei solchen Massenszenen auch viele Statisten zum Einsatz kommen, liegt es nahe, dass diese sich womöglich bedient haben. Es könnten aber auch andere Crew-Mitglieder gewesen sein.

Als Folge haben die Produzent*innen der Show nun viele Requisiten mit Mikrochips ausgestattet, um deren genaue Position tracken zu können. Zudem wurden überall am Set Plakate aufgehängt, die darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist, Requisiten zu entwenden. Außedem soll es tägliche Checks geben.

Wer beim Klauen erwischt wird, wird sofort vom Set verwiesen und aus dem Vertrag entlassen. Für die Hauptcharaktere dürfte diese Regelung natürlich nicht gelten. Sie dürften aber auch so zahlreiche Andenken an die Serie bekommen.

Das Vorgehen mag vielleicht übertrieben wirken, aber wir kennen natürlich nicht die Ausmaße des Problems. Wenn die Dreharbeiten oder schlicht das Budget darunter stark leidet, ist es durchaus verständlich, dass man dagegen vorgeht.

Eine Vermutung ist natürlich auch, dass es Leute gibt, die die Requisiten nicht nur als persönliche Andenken mitnehmen. Originalteile von den Dreharbeiten könnten in Zukunft auch ganz schön wertvoll werden und vielleicht wollte sich jemand einfach einen kleinen "Bonus" sichern.

Freut ihr euch auf die neue Serie oder wollt ihr die Erinnerungen aus den Filmen nicht "überschreiben"?