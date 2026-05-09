Weil Zugfahren in GTA so langweilig war, hat ein Rockstar-Entwickler die legendärste Kameraperspektive der Reihe erfunden

In GTA können wir nicht nur Autos klauen, sondern auch den Zug nehmen. Das sah aber ursprünglich so langweilig aus, das ein Entwickler von GTA 3 und Vice City die coolste Kamera-Einstellung überhaupt eingeführt hat.

Profilbild von David Molke

David Molke
09.05.2026 | 18:14 Uhr

GTA 3 war legendär und hat unter anderem eine ganz bestimmte Kameraperspektive eingeführt. GTA 3 war legendär und hat unter anderem eine ganz bestimmte Kameraperspektive eingeführt.

GTA 3 war ein spielerischer und technischer Open World-Meilenstein, der die gesamte Spiele-Welt beeinflusst hat. Aber natürlich wirkte das Ausnahme-Spiel sich auch auf die folgenden Teile der Reihe aus. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler hat nun zum Beispiel verraten, dass die legendäre Cinematic-Camera-Perspektive nur dadurch entstanden ist, dass das Zugfahren zunächst sehr langweilig war.

Das Zugfahren in GTA 3 hat zur Entwicklung der Kino-Kameraperspektive geführt – ja, wirklich!

In GTA 3 und eigentlich allen nachfolgenden Teilen könnt ihr beim Fahren mit Vehikeln die Kameraperspektive verstellen. Eine davon eignet sich zwar nicht gerade gut, um unfallfrei durch die Open World-Straßen zu navigieren, sieht aber einfach extrem cool aus.

Gemeint ist natürlich die Cinematic Camera, die wechselnde Blickwinkel durchschaltet und Verfolgungsjagden auch mal aus Polizei-Perspektive zeigt.

Video starten 1:40:32 DAS muss GTA 6 besser machen!

Der Ursprung dieser legendären Sicht auf die Dinge liegt überraschenderweise beim unspektakulären Zugfahren. Während der Entwicklung von GTA 3 fiel dem damaligen Rockstar-Mitarbeiter Obbe Vermeij auf, dass es ganz schön langweilig war, beim Zugfahren einfach nur den Waggon von schräg oben und hinten zu sehen. Da hier nichts gesteuert werden kann, macht das nur sehr wenig her.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Es gab Alternativen: Zwischenzeitlich war geplant, beim Einsteigen in einen Zug oder ähnliches einfach zur nächsten Haltestelle zu springen. Das wäre zwar heutzutage wahrscheinlich einigermaßen machbar, sorgte zu GTA 3-Zeiten aber für Probleme. Die 3D-Welt konnte schlicht nicht schnell genug geladen werden. Darum wurde der Plan verworfen und eine andere Idee musste her.

In einem Tweet erklärt Obbe Vermeij, er habe die Kamera und ihre Perspektive dann einfach zwischen zufällig ausgewählten Punkten in der Nähe der Schienen hin- und herwechseln lassen. Dadurch sei eine Zugfahrt deutlich interessanter geworden. Im Endeffekt passiert zwar auch nichts anderes, es sieht aber eben cooler aus.

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Der Erfolg gibt ihm Recht: Irgendwer im Team soll dann vorgeschlagen haben, dasselbe auch einmal mit Autos auszuprobieren. Daraufhin baute der Entwickler eine Kameraperspektive am Rad eines Autos sowie eine Sicht von Verfolger-Fahrzeugen ein.

Weil die anderen Rockstar-Entwickler*innen das Ganze überraschend spaßig fanden, blieb diese neu geborene Cinematic Camera im Spiel. Für Vice City wurde sie unverändert übernommen.

Habt ihr die Cinematic Camera auch immer benutzt, um besonders epische Verfolgungsjagden zu inszenieren?

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