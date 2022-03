JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R – Sony kündigt wildes Anime-Kampfspiel an

Sonys gestrige State of Play war vor allem für Fans von japanischen Produktionen ein Fest. Die teilweise ziemlich bunten und flippen Präsentationen kulminierten in der Ankündigung von JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, einem auf dem gleichnamigen Anime/Manga beruhenden Kampfspiel. Wem die verrückte Action auf dem Bildschirm zusagt, braucht nicht mehr allzu lange warten, denn der Titel soll schon kurz nach dem Sommer in den Handel kommen.

Das steckt in JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle erschien ursprünglich 2013 für die Playstation 3. Der kleine Zusatz "R" hinter dem Namen der Neuauflage könnte für Remake stehen, denn Bandai Namco hat einiges geändert und hinzugefügt, und das betrifft nicht alleine die Optik, für die der Manga als Vorbild herhalten soll (via Playstation.Blog).

Riesiges Roster: Das fängt natürlich an der wichtigsten Stelle, nämlich den Charakteren, an. Ganze 50 Kämpferinnen und Kämpfer aus allen Storylines der Serie warten auf euch. Das sind neun mehr als im Original. Erlaubt ist hier scheinbar alles: Dolche, Schusswaffen, Musikinstrumente und sogar Reittiere. Wirklich ernst nimmt sich das Spiel dabei also nicht.

Besseres Kampfsystem: Sogar das grundlegende Gameplay wurde überarbeitet. Unter anderem wurden das Tempo der Kämpfe angepasste und sogenannte "Hit Stops" (Trefferpausen) und "Jump Dashes" (Schnellsprünge) eingeführt. Auf diese Weise soll sich das Spiel moderner anfühlen und mit neueren Vertretern des Genre mithalten können.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R erscheint im Frühherbst für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Im Trailer könnt ihr euch von der verrückten Action selbst ein Bild machen:

Das hatte die State of Play sonst noch zu bieten

Sony hat im Rahmen einer 20minütigen Show etliche Neuigkeiten präsentiert. Fans von Returnal dürfen sich zum Beispiel über eine kostenlose Erweiterung mit dem Namen Ascension freuen, die Mulitplayer und einen Survival-Modus in das PS5-Abeneteur integriert.

Weitere Highlights waren Capcoms Dino-Shooter Exoprimal, in dem ihr als Team gegen ganze Horden von Urzeitechsen antreten müsst, und mehrere Neuankündigungen von Square Enix, die Fans von Action, Taktik und Rollenspielen ansprechen dürften.

Eine Übersicht mit allen Spielen aus der State of Play findet ihr in einem separaten Artikel.

Habt ihr den Anime zu JoJo's Bizarre Adventure gesehen? Und was haltet ihr von All Star Battle R?