Returnal: Ascension – Sony kündigt Gratis-Update mit Koop und Survival-Modus an

Sony hat ein Update für Returnal angekündigt, dass sowohl diejenigen ansprechen dürfte, die das PS5-Abenteuer zu schwer fanden als auch diejenigen, denen die Herausforderung nicht groß genug war. Das Beste an der Sache: Returnal: Ascension ist komplett kostenlos und erscheint noch diesen Monat (via PlayStation.Blog).

Erscheinungsdatum: 22. März 2022

Diese Neuerungen stecken in Returnal: Ascension

Neuer Multiplayer

Das wird alle freuen, die sich an Returnal die Zähne ausgebissen haben. Ihr könnt euch jetzt zu zweit aufmachen, die Geheimnisse von Atropos zu erkunden. Hierfür holt ihr durch in der Spielwelt verteilte Portale eine Selene aus einer anderen Zeitlinie zu euch.

Grundsätzlich funktioniert der Koop-Modus genauso wie der Singleplayer. Beide Selenes können sich frei in der Umgebung bewegen, nur wenn ihr euch zu weit voneinander entfernt, werdet ihr vom Spiel wieder an einen Ort teleportiert. Ihr dürft euch sogar gegenseitig wiederbeleben, wodurch die Kämpfe deutlich leichter sein dürften. Wirklich Fortschritt macht nur der Host, doch auch der Gast darf einige Ressourcen mit zurück in seine Welt nehmen.

Das Studio Housemarque arbeitet momentan an einer neuen IP:

Survival-Modus

Ascension bedeutet soviel wie Aufstieg, und genau darum geht es im brandneuen Survival-Modus, der wohl auch alle unter euch fordern wird, die bereits das Hauptspiel abgeschlossen haben. Ihr könnt den Turm von Sisyphus an einem bestimmten Punkt in der Kampagne betreten und müsst euch im Anschluss durch 20 Stockwerke kämpfen, bis ihr dem neuen Boss Algos gegenübersteht.

Habt ihr Algos besiegt, ist das Spiel jedoch nicht vorbei. Genau wie Sisyphus muss auch Selene den Stein immer wieder nach oben rollen, beziehungsweise sich durch den Turm zu Algos hoch kämpfen. Und bei jedem Durchgang wird es schwieriger für sie. Neben neuen Gegnern und Items soll auch die Hintergrundgeschichte der Protagonistin im neuen Modus weiter beleuchtet werden.

Im Trailer seht ihr die beiden neuen Modi in Aktion:

