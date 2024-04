Joy-Cons im Angebot: Controller + Mario-Spiel für Nintendo Switch jetzt im Bundle schnappen

Die Joy-Con Controller könnt ihr euch jetzt günstig im Bundle mit einem von drei Switch-Exklusivhits sichern, darunter zwei Mario-Spiele.

MediaMarkt hat heute eine Nintendo-Aktion gestartet, durch die ihr unter anderem Bundles mit den Joy-Con Controllern in verschiedenen Farben zu günstigen Preisen bekommt. Ihr könnt zwischen Paketen mit den Joy-Cons und einem von drei verschiedenen Spielen wählen, nämlich Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Die Aktion findet ihr alternativ auch bei Saturn, sie läuft noch bis zum 22. April um 9 Uhr morgens. Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur das gewünschte Spiel und die Joy-Con Controller zusammen in den Warenkorb legen, der Preis wird dort dann automatisch angepasst.

Mario & Switch Sports: Stürzt euch jetzt in den lokalen Multiplayer!

Die drei Switch-Spiele wurden nicht grundlos für die Bundles ausgewählt, alle drei bieten nämlich lokalen Multiplayer, für den ihr die zusätzlichen Joy-Con Controller gut gebrauchen könnt. Ganz besonders gilt dies für Nintendo Switch Sports, denn das Spiel, das euch in sieben verschiedenen Sportarten antreten lässt, setzt stark auf die Bewegungssteuerung der Joy-Cons.

Auch Mario Kart 8 Deluxe macht im lokalen Multiplayer ganz besonders viel Spaß, vor allem dann, wenn ihr die zahlreichen Items dazu benutzt, eure Mitspieler*innen zu sabotieren und ihnen kurz vor dem Ziel noch den Sieg zu klauen. Das 2023 erschienene Jump&Run Super Mario Bros. Wonder ist zwar auch im Solo-Modus ein hervorragendes Spiel, ihr könnt die Kampagne aber auch im Koop mit bis zu drei Mitspieler*innen antreten und gemeinsam Bowser bekämpfen.

Wie günstig ist das Joy-Con Controller Bundle?

Für die Bundles mit Super Mario Bros. Wonder und Mario Kart 8 Deluxe zahlt ihr 99€, das Bundle mit Nintendo Switch Sports kostet 94€. Bei Amazon könnt ihr gerade das Joy-Con Controller 2er-Set ab 68€ ohne Spiel bekommen. Im Vergleich dazu legt ihr bei den MediaMarkt-Bundles also 31€ für Super Mario Bros. Wonder oder Mario Kart 8 Deluxe und 26€ für Nintendo Switch Sports obendrauf.

Das sind sehr gute Preise für die großen Switch-Exklusivtitel. Einzeln gab es alle drei Spiele laut Vergleichsplattformen jedenfalls noch nie günstiger. Wenn ihr also ohnehin nach neuen Joy-Con Controller sucht, macht ihr hier einen guten Deal.

