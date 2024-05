Dieser Anime-Mix aus Bleach und Hunter x Hunter bricht alle Rekorde: Jetzt läuft er auf Netflix

Megumi, Nobora und Yuji (v.l.n.r) sind jetzt auch auf Netflix vertreten. (Bild: Gege Akutami/Shueisha/Jujutsu Kaisen Project/Toho Animation)

Der gefeierte Shonen-Anime Jujutsu Kaisen ist nicht länger nur auf Crunchyroll verfügbar. Die ersten Folgen der Serie, die den Shonen Jump-Manga von Gege Akutami adaptieren, laufen nun auch auf Netflix.

Wer sich für den Anime-Hit von 2020 interessiert, aber nicht unbedingt den Anime-Streaming-Dienst Crunchyroll abonnieren will, hat damit nun eine gute Alternative.

Hier die Fakten in aller Kürze:

Streaming-Dienst? Netflix

Netflix Ab wann? 1. Mai 2024

1. Mai 2024 Welche Folgen? Staffel 1 (24 Folgen)

Das erwartet euch in Jujutsu Kaisen Staffel 1

0:28 Jujutsu Kaisen - Kurzer Teaser zum stylischen Anime - Kurzer Teaser zum stylischen Anime

Genre: Action, Fantasy

Action, Fantasy Folgen: 24 Folgen je 23 Minuten (Staffel 1)

24 Folgen je 23 Minuten (Staffel 1) Sprache: Deutsch oder Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Darum geht's in Staffel 1: Yuji Itadori ist ein unscheinbarer, aber sehr starker Oberschüler. Alle Sportclubs reißen sich um ihn, doch er hängt lieber mit den Mitglieder*innen des Okkultismus-Clubs ab. So bekommt es Yuji eines Tages mit einem mumifizierten Finger zu tun, der sein Leben komplett auf den Kopf stellt.

Als er den verfluchten Finger, der dem König der Flüche Sukuna gehört, nämlich isst (!), wird dessen Geist Teil von Yuji. Sukuna verleiht ihm so mächtige Fluchkräfte, stellt aber auch eine Gefahr dar, weshalb der Oberschüler fortan als Jujuzist ausgebildet wird. Während er und seine neuen Freunde versuchen, Sakuna auszulöschen, bekommen sie es mit vielen anderen bösen Flüchen zu tun, was in wilden Kämpfen gipfelt.

Darum lohnt sich Jujutsu Kaisen: Der Anime zeichnet sich besonders durch seinen Humor, die klasse choreographierten und animierten Kämpfe sowie viele epische Momente aus. Außerdem ist nicht nur die japanische Synchronisation gut, auch auf Deutsch macht die Serie Spaß. Die Charaktere sind zudem nicht einfach austauschbare "Abziehbilder", sondern fühlen sich erfrischend anders an.

Kommt Staffel 2 auch auf Netflix?

Staffel 2 wurde bislang nicht von Netflix bestätigt. Es wäre aber gut denkbar, dass der Streaming-Anbieter diese in Zukunft nachreicht. Bis auf Weiteres kann sie jedoch nur auf Crunchyroll gestreamt werden.

Bis wir uns um Jujutsu Kaisen Staffel 3 Gedanken machen müssen, dauert es dagegen noch länger. Die dritte Staffel der Anime-Serie wurde bislang nur mit einem ersten Teaser angekündigt. Demnach wird der Culling Game-Arc adaptiert und ein Zusammentreffen zwischen Yuji und Yuta scheint sehr wahrscheinlich (mehr dazu lest ihr oben im verlinkten Artikel).