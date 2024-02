Bekannter US-Sänger schockt im Jujutsu Kaisen-Cosplay alle Anime-Fans mit einem fiesen Spoiler

Yuji kann einfach nicht glauben, dass der US-Sänger den Jujutsu Kaisen-Manga gespoilert hat. (Bild: © Crunchyroll)

Der Anime-Hit Jujutsu Kaisen hat mit seiner zweiten Staffel die Community begeistert und eine große Welle von Memes in den sozialen Medien losgetreten. Vor allem durch die epischen Kampfanimationen in der zweiten Staffel und guten Synchronstimmen wurde der beliebte Shonen-Anime zu einer der erfolgreichsten Serien des Jahres 2023. Sowohl der Anime als auch der Manga konnten weltweit Erfolge feiern. Da ist es nicht überraschend, dass manche Fans nicht auf die dritte Staffel warten wollen, sondern schon mal im Manga lesen, wie es weitergeht.

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt finden sich Spoiler zu den Geschehnissen nach dem Shibuya-Vorfall im Jujutsu Kaisen Manga.

Usher ist ebenfalls ein Jujutsu Kaisen Fan und spoilert alle seine Fans mit einem TikTok-Video

Einer dieser Fans ist der berühmte US-Sänger Usher, der nicht nur in einem TikTok-Video den Community-Favoriten Gojo Satoru verkörpert, sondern im gleichen Post mal eben allen Zuschauer*innen und Leser*innen einen der bedeutendsten Wendepunkte in der Geschichte der Reihe spoilert.

Am 16. Januar veröffentlichte Usher ein TikTok-Video, in dem sich der RnB-Sänger in einem Gojo Satoru-Cosplay zeigt. Mit diesem Post bewirbt er seinen Remix zu BTS Jungkooks Lied “Standing next to you”. Womit die meisten Zuschauer*innen allerdings nicht gerechnet haben: Usher spoilert einen der wichtigsten Momente im Manga und schockt alle, die bisher nur den Anime geschaut haben.

Der Grund für das Entsetzen der Community ist allerdings nicht das Video selbst , sondern vielmehr dessen Videobeschreibung und Titel. Diese verrät nämlich den Tod des wohl beliebtesten Fanliebling für Nicht-Manga-Leser*innen.

“RIP Gojo, We’re standing next to you…” - Ushers Videotitel/-beschreibung auf TikTok

Seine Beschreibung bezieht sich auf den Kampf gegen den König der Flüche Sukuna und Gojo Satoru in Kapitel 236 des Mangas. Es folgt ein emotionales Gespräch zwischen dem Jujuzisten und seinen verstorbenen Freunden, bevor das Ergebnis der Auseinandersetzung enthüllt wird. Obwohl es so aussah, als würde Gojo über den Bösewicht siegen, verlor er den Kampf und wurde an der Hüfte halbiert.

Die Community schwankt zwischen Entsetzen und Begeisterung

Dass viele Fans über diesen krassen Spoiler nicht unbedingt erfreut sind, dürfte klar sein. Viele reagieren unter dem Post entsprechend emotional.

“Wurde ich gerade von USHER gespoilert?????” Von dakidragonbal

“Wir haben auf dich gezählt. Wir haben alle auf dich gezählt.” Von Elena (Levi’s Wifey)

“Wenn wir Usher Raymond auf unserer Seite haben, ist es mir egal was Gege noch macht. Wir haben gewonnen.” Von Nele Marin

Der US-Sänger hat den Tod der Figur nicht nur gespoilert, sondern seinen Post auch mit dem “#cominghome”-Tag versehen, der in den meisten Fällen benutzt wird, um den Tod einer Person/Figur zu betrauern. Usher hat damit also noch mehr Salz in die Wunde der Fans gestreut, falls es Hoffnungen gab, dass das nur ein grausamer Scherz des Jujutsu Kaisen-Schöpfers Gege Akutami war und der mächtige Jujuzist den Kampf gegen Sukuna überlebt hat.

Wie ist eure Meinung dazu von Usher unerwartet gespoilert worden zu sein und wart ihr bis jetzt spoilerfrei?