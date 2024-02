Chinesischer 'Anime' übertrifft Demon Slayer und Jujutsu Kaisen: Er erreichte bereits Top 30 der besten Animes aller Zeiten

Kronprinz Xie Lian und Geist Hua Cheng zieren das Titelbild von Heaven Official's Blessing. (Bild: © Billi / Haoliners Animation League)

Die Charts auf MyAnimeList werden nur so von hochkarätigen Animes wie Fullmetal Alchemist, Steins;Gate, Hunter x Hunter, Bleach, Attack on Titan und Gintama dominiert. Es gibt aber auch animierte Serien, die nicht aus dem Land der aufgehenden Sonne kommen und sich dennoch sehr weit oben in dieser Liste behaupten können.

“Heaven Official’s Blessing” hat genau das geschafft und setzt damit einen Meilenstein für alle ausländischen “Animes”, als die chinesische Serie sich vor wenigen Wochen einen Platz in den Top 30 der besten Animes aller Zeiten auf MyAnimeList.com gesichert hat.

Was ist Heaven Official’s Blessing?

Genre: Adventure, Boys Love, Fantasy

Adventure, Boys Love, Fantasy Episoden: Zwei Staffeln mit jeweils 12 Episoden

Zwei Staffeln mit jeweils 12 Episoden Streamingdienst: Crunchyroll

Genau genommen ist Heaven Official’s Blessing kein Anime, sondern ein Donghua, der auf der gleichnamigen Romanreihe von Mo Xiang tong Xiu basiert. Als Donghuas werden animierte Serien bezeichnet, die in China produziert werden.

Worum geht’s? Heaven Official’s Blessing erzählt die Geschichte des Kronprinzen Xie Lian, der mehrmals in den Himmel aufgestiegen ist, aber auch immer wieder aus diversen Gründen verbannt und dem Himmel verwiesen wurde. Stolze 8 Jahre und unzählige verzweifelte Versuche später wird er nach einem erneuten Aufstieg von allen Kreaturen nur noch als Witzfigur angesehen – darf sich aber auch daran erfreuen, noch nicht gebannt zu sein und seinen ersten Aufgaben als Göttlicher nachkommen.

Xie Lian trifft dabei auf einen Geist, der über alle Geister regiert und den Himmel in Angst und Schrecken versetzt.

Heaven Official’s Blessing schlägt sogar Jujutsu Kaisen und Demon Slayer

Nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel konnte sich der Donghua im Januar kurzzeitig den 28. Platz der besten Animes aller Zeiten auf MyAnimeList sichern. Unglücklicherweise hielt der Erfolg nicht lange an und nur eine Woche später fiel Heaven Official’s Blessing auf den 52. Platz mit einem Rating von 8.72 von 10 zurück.

Aber auch wenn Heaven Official’s Blessing nicht mehr zu den Top 30 zählt, liegt die Serie damit immer noch vor den beliebten Anime-Serien Jujutsu Kaisen und Demon Slayer auf dem 52. Platz. Jujutsu Kaisen verdient sich mit einer Bewertung von 8.61 aktuell Platz 80. Demon Slayer ist mit einem Score von 8.48 von 10 dagegen auf Platz 138.

Heaven Official’s Blessing umfasst bislang zwei Staffeln mit jeweils 12 Episoden. Die Serie ist auf Crunchyroll in chinesischer Originalsprache mit englischen Untertiteln oder komplett mit englischer Vertonung verfügbar.

Welcher Anime ist im Moment euer Favorit und gehört nach eurer Meinung in die Top 30?