Jujutsu Kaisen bricht Guinness Weltrekord, den nicht einmal One Piece oder Dragon Ball geschafft haben

Gojo freut sich über den Weltrekord von Jujutsu Kaisen. (Bild: © MAPPA)

Jujutsu Kaisen hat sich spätestens mit der Veröffentlichung der zweiten Staffel im letzten Jahr einen Namen in der Anime-Community gemacht. Schon 2020, als die erste Staffel des Animes erschien, löste die Serie mit ihren Action-Sequenzen und den vielseitigen, sympathischen Figuren einen enormen Hype aus. Da überrascht es also nicht, dass die Fortsetzung ebenfalls gut angekommen ist.

Jetzt hat die beliebte Shonen-Serie einen der bedeutendsten Meilensteine in der Anime-Geschichte erreicht: den Guinness Weltrekord für die beliebteste Anime-Serie der Welt. Und ist damit der allererste Anime, der dieses Ziel erreicht.

Denn selbst die legendären Serien One Piece schafften es nicht, sich diesen Titel ans Revers zu heften. Bevor Jujutsu Kaisen sich an die Spitze der Beliebtheit katapultierte, hielt jedoch eine ganz andere Anime-Serie den Rekord.

Weder Dragon Ball noch One Piece waren an der Spitze

Der vorherige Guinness Weltrekordhalter für den beliebtesten Anime war überraschenderweise weder Dragon Ball noch One Piece, sondern Attack on Titan.

Dem Weltrekord zugrunde liegende Ranking wurde von Parrot Analytics durchgeführt. Es setzt sich aus den Daten vom täglichen Konsum, wie stark die Serie in den sozialen Netzwerken vertreten ist und wie aktiv danach gesucht wird, zusammen.

Mit einer globalen Nachfrage, die 71,2-fach höher ist als bei einer durchschnittlichen Fernsehserie, wurde auf Guinness World Records Jujutsu Kaisen als die beliebtesten Anime-Serie gekürt. Im Dezember stiegen dessen Werte mit dem Höhepunkt der zweiten Staffel sogar über das 128-fache.

Disclaimer: Das Animationsstudio Mappa, das für die Anime-Umsetzung von Jujutsu Kaisen verantwortlich ist, stand bereits in der Vergangenheit unter anderem für ihre Arbeit an Attack on Titan, Chainsaw Man und anderen Serien in der starker Kritik. Mitarbeiter*innen des Studios haben im Jahr 2023 zudem lautstark ihre Unzufriedenheit über das Arbeitsklima geäußert. Besonders bei der Arbeit an der zweiten Staffel von Jujutsu Kaisen soll es zu kompletter körperlichen und mentalen Erschöpfung vieler Mitarbeitern*innen gekommen sein und auch in den sozialen Medien haben diese Leute die Arbeit bei Mappa als die reinste Hölle bezeichnet. Die Mitarbeiter*innen mussten unter enormen Zeitdruck, der von der/den Geschäftsleiter*innen von Mappa ausgingen, jede Woche eine hochqualitative Folge abliefern.

Attack on Titan musste also als vorheriger Guinness-Rekordhalter die Spitzenposition an Jujutsu Kaisen abgeben, denn Attack on Titans Nachfrage war "nur" 68,2-fach über dem Wert einer durchschnittlichen Fernsehserie.

Um was es in Jujutsu Kaisen geht und wo ihr es anschauen könnt

In Jujutsu Kaisen geht es um den Oberschüler Yuji Itadori, der durch das Verschlucken des verfluchten Objektes "Ryomen Sukunas Finger" das körperliche Gefäß des "Königs der Flüche" wird.

Die Serie verfolgt seine Kämpfe gegen mächtige Gegner, die es auf genau diese Finger von Sukuna abgesehen haben und den "König der Flüche" durch ein Ritual wieder ins Leben rufen wollen.

Die Anime-Serie zu Jujutsu Kaisen ist auf Crunchyroll verfügbar und hat aktuell zwei Staffeln, mit insgesamt 47 Folgen. Zusätzlich gibt es zur Serie auch einen Film: Jujutsu Kaisen 0, welcher die Vorgeschichte der Serie erzählt. Die Anime-Serie und der Film sind mit deutscher Vertonung verfügbar.

Wird nach eurer Meinung Jujutsu Kaisen den Rekord halten können oder eine andere Anime-Serie es vom Thron stürzen können?