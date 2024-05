Jujutsu Kaisen bringt totgeglaubten Fan-Favoriten zurück, auf den alle gewartet haben - aber leider ganz anders als erhofft

Yuji ist mit dem Nerven am Ende. Jujutsu Kaisen lässt Fans einfach keinen Moment der Ruhe und Gege Akutami scheint der Community kein bisschen Glück zu gönnen. (Bild: © Mappa)

Jujutsu Kaisen und One Piece sorgen regelmäßig für Aufregung in den sozialen Medien. Denn Fans in beiden Communities müssen von Kapitel zu Kapitel beider Mangas mit neuen Wendungen und Höhepunkten klarkommen. Während One Piece aktuell ein jahrelanges Geheimnis lüftet, kehrt in Jujutsu Kaisen ein totgeglaubter Fan-Favorit wieder zu den Lebenden zurück.

In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu einem Charaktertod und den aktuellen Ereignissen im Manga von Jujutsu Kaisen.

Gojo Saturo ist zurück, aber es ist nur sein Körper

Jujutsu Kaisen-Fans haben bereits beim Anblick des letzten Kapitels ihren Augen nicht trauen können, denn auf der letzten Seite war Gojo Satoru zu sehen. Der stärkste Jujuzist der Geschichte wurde vor einigen Kapiteln von Hauptantagonist Sukuna eigentlich in zwei Hälften geteilt und getötet. Sein plötzliches Comeback erschütterte demnach die Community – denn es gab kaum Zweifel daran, dass es Gojo Satoru war.

Jujutsu Kaisen-Schöpfer Gege Akutami hat jedoch andere Pläne. Leaks zum kommenden Mangakapitel 261 zeigen nämlich, dass das, was Fans eins für Gojo hielten, nur der Körper des Jujuzisten ist. Hinter der Wiederauferstehung des stärksten Jujuzisten steckt in Wahrheit jemand komplett anderes: Yuta Okkotsu.

Yuta Okkotsu hat die Kontrolle über Gojos Leichnam übernommen

Jujutsu Kaisen-Fan und Twitter/X-Nutzer*in @Go_Jover veröffentlichte einen Ausschnitt zum geleakten nächsten Mangakapitel und schrieb über den Beitrag:

“Sukuna ist aufgeregt, als er feststellt, dass Yuta mit Hilfe von Kanjakus Fluch-Technik mit Gojo den Körper getauscht hat.” Von @Go_Jover

Yuta machte sich also die Fluchtechnik des verstorbenen Antagonisten Kenjaku zunutze und übernahm die Kontrolle des toten Körpers von Gojo. Dadurch wird der starke Jujuzist womöglich auch in der Lage sein, die Fluchfähigkeiten seines mächtigen Mentors einzusetzen.

Wer ist Yuta Okkotsu? Yuta gilt als einer der stärksten Jujuzisten und wurde im Laufe des finalen Kampfes gegen Sukuna tödlich verwundet. Bisher wurde auch er wie sein Mentor von Fans für tot gehalten. Jetzt betritt er die Bühne im Körper von Gojo Satoru erneut.

Fans der Serie erleben eine emotionale Achterbahn

Unter den Fans sind die Reaktionen gemischt. Einige freuen sich über die Rückkehr von Yuta, andere hingegen sind schockiert über die Wendungen. Zusätzlich bedauern Fans, dass Gojo sogar nach seinem Tod keinen Frieden finden kann, da sein Körper nach wie vor wie eine Waffe im Einsatz ist.

Twitter/X-Nutzer*in @ElRudoNegro fasst kurz in einem Kommentar den neuen Wendepunkt des Mangas zusammen:

“Gojos Körper wird also im Wesentlichen von seinem ehemaligen Schüler als ein verfluchtes Werkzeug benutzt. Das ist einer der grauenhaftesten Dinge, die dieser Manga je gemacht hat. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.” Von @ElRudoNegro

Während sich die Community also kaum Zeit hatte, sich von der Enthüllung von Gojo Satorus erneutem Auftreten zu erholen, müssen die Fans nun direkt verarbeiten, dass der Fan-Favorit offenbar doch nicht von den Toten zurückkehrt.

Es ist nicht abzuschätzen, ob das schon alles war, was Gege Akutami noch für den finalen Kampf von Jujutsu Kaisen geplant hat – und ob Gojo und Kenjaku wirklich für immer fort sind.

Wie ist eure Meinung zu der aktuellen Situation im Manga von Jujutsu Kaisen und glaubt ihr, dass das der endgültige Schlussstrich zu Gojos Charakter ist?