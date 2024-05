Jujutsu Kaisen-Leak zeigt längst totgeglaubten Serien-Liebling und Fans rasten aus, weil sie an seine Rückkehr glauben

Yuji kann es selbst kaum glauben. (Bild: © Mappa)

Jujutsu Kaisen feierte letztes Jahr mit der zweiten Staffel einen großen Erfolg und brach auch den Weltrekord für die beliebteste Anime-Serie überhaupt. Während der Anime nach dem Abschluss der zweiten Staffel eine Pause einlegt, geht zeitgleich im Manga in der finalen Arc die Post ab.

Neue Leaks zum kommenden Mangakapitel 260 zeigen einen längst tot geglaubten Fan-Favoriten und die Reaktion der Community ist entsprechend euphorisch.

Spoilerwarnung! In diesem Artikel werden die Handlungen von Jujutsu Kaisen nach dem Shibuya-Vorfall behandelt. In den folgenden Abschnitten befinden sich Manga-Spoiler einschließlich des aktuellen finalen Kampfes in Jujutsu Kaisen.