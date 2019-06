Jumanji bekommt ein eigenes Spiel, noch vor dem nächsten Kinofilm

Jumanji: Willkommen im Dschungel startete 2017 in den Kinos und erwies sich für Sony Pictures als Erfolg. Nun folgt die Ankündigung, dass es noch in diesem Jahr Jumanji: Das Videospiel für PS4, Xbox One und Nintendo Switch geben wird.

Wann erscheint es? Die späte Fortsetzung des Originals von 1995 konnte mit der neuen Besetzung um Dwayne Johnson überzeugen und bekommt im Dezember diesen Jahres einen Nachfolger. Das Videospiel erscheint am 15. November einen Monat vor dem zweiten Kinostart.

(Splitscreen-)Koop für bis zu 4 Spieler

Ein kurzer Teaser und einige Infos der Pressemitteilung deuten aber bereits an, was uns erwartet. Passend zur Vorlage werdet ihr mit bis zu drei Freunden im Koop spielen können. Das klappt sowohl online, als auch offline mit Splitscreen.

Als Spielfigur dienen die bekannten Figuren Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar und Professor Shelly Oberon. Jeder Charakter ist mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet, mit denen sie die Gruppe unterstützen.

Humor und Spaß, wie in der Vorlage

Grafisch wird der Titel von Epics Unreal Engine 4 betrieben und setzt auf einen Comic-Look. Es ist das erste Spiel des Entwickler-Studios Funsolve. Seit 2017 arbeiten sie an Jumanji.

Die Spiel-Adaption soll den Humor des Kinofilms einfangen und "Unterhaltung für die ganze Familie" bieten. Laut dem Publisher Outright Games sei derzeit für Familien "keine Marke aufregender als Jumanji". "In Kürze" soll es weitere Enthüllungen geben.

Jumanji: Das Videospiel erscheint am 15. November 2019 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Jumanji: Das Videospiel - Screenshots ansehen