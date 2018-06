Jump Force - Charaktere aus Bleach für das Anime-Mashup bestätigt

Jump Force vereint einige der aktuell größten Anime- und Manga-Hits und lässt mächtige Kämpfer aus Dragon Ball, One Piece und Naruto gegeneinander antreten. Doch das ist noch nicht alles: Offenbar finden auch andere beliebte Serien ihren Weg in das Prügel-Spiel, so wie zum Beispiel Bleach.

Dass der Anime rund um die Shinigami-Todesgötter ein Teil von Jump Force ist, verrät ein Artikel in dem japanischen Magazin Weekly Shonen Jump Nr. 31.

Ichigo will be in jump force, and a particular dude will appear when you play as him. Also Rukia and Aizen are confirmed to appear. A new stage --Hong Kong is avaible, and Ichigo will take his appearance from the "Thousand Year Blood war" arc. pic.twitter.com/ju4Xa1ejZP