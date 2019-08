Herzzerreißende One Piece-Reunion vereint Ruffy & Zorro endlich wieder

One Piece betreibt wieder einmal Fanservice par Excellence: Im Anime feiern Lorenor Zorro und Ruffy großes Wiedersehen. Das Aufeinandertreffen nach mehreren Jahren wurde von langer Hand vorbereitet und jetzt ist es endlich soweit. Dementsprechend groß ist die Freude über die Reunion, und das natürlich nicht nur bei den Figuren, sondern auch bei den Fans.

One Piece-Reunion: So sehr freut sich Ruffy, Zorro wiederzusehen

Freudensprünge: Im One Piece-Anime läuft gerade der Wano-Arc an und vereint die Piraten der Strohhut-Bande endlich wieder miteinander. Nachdem sich schon Sanji und Zorro begegnet sind, treffen nun auch Zorro und Ruffy endlich wieder aufeinander.

Die ersten Ausschnitte der neuen Anime-Episode machen jetzt im Netz die Runde. Sie zeigen, wie sehr sich Ruffy freut: Schon von Weitem erkennt er Zorro und beide brüllen vor Freude. Ruffy übertreibt natürlich wieder und springt seinem Kumpanen sogar richtig in die Arme.

Hier könnt ihr euch das herzliche Wiedersehen als Video anschauen:

Offenbar dauert es aber nicht lange, bis die harmonische Reunion gestört wird und die beiden Strohhut-Piraten wieder kämpfen müssen. Zumindest sieht der Teaser-Trailer zur Episode stark danach aus:

[EP 897 PREVIEW]



Luffy finally meets up with Zoro!



Tune in tonight at 9pm CT! https://t.co/SAEb2UyJhn #onepiece pic.twitter.com/McnxDLQp0Q — One Piece (@OnePieceAnime) August 11, 2019

One Piece-Fans sind mindestens genauso aus dem Häuschen

Es hat lang genug gedauert: One Piece enttäuscht die Anime-Fans ganz offensichtlich nicht. Das äußerst befriedigend inszenierte Wiedersehen sorgt nicht nur bei Ruffy und Zorro für jede Menge gute Laune, sondern natürlich auch im Netz.

War echt geil am Ende endlich wieder vereint Zorro Ruffy Chaos vorprogrammiert ? — Daniel Keßler (@Daniel198926) August 11, 2019

Zwei der beliebtesten Figuren des ganzen Animes können jetzt endlich wieder Seite an Seite für Wirbel sorgen. Zorro und Ruffy sind zurück und ihre Reunion lässt die wenigsten Fans kalt:

LUFFY AND ZORO REUNION IN THE ANIME! #onepiece pic.twitter.com/O1FAC0Aefl — The one StrawHat (@TheoneStrawHat) August 11, 2019

Allerdings bereitet Ruffys stürmische Art dem einen oder anderen auch Sorge. Irgendwann könnte so eine Umarmung mal zuviel des Guten sein, was wir aber natürlich nicht hoffen.

Irgendwann erstickt Zorro wirklich an jemanden aus der Crew

Wäre dann auf jeden Fall Top 10 Animetode#OnePiece pic.twitter.com/HJjXxASngI — C3NK (@TamC3NK) August 11, 2019

Lieber spielen als schauen? Wer den Schwertkämpfer Zorro selbst steuern will, bekommt dazu im One Piece: World Seeker-DLC Gelegenheit.

Wer den Schwertkämpfer Zorro selbst steuern will, bekommt dazu im One Piece: World Seeker-DLC Gelegenheit. Anime-Fans aufgepasst: Seit Heute läuft unsere Dragon Ball-Themenwoche. Hier findet ihr sämtliche Artikel dazu im Hub.

Habt ihr euch auch so über das Wiedersehen von Ruffy und Zorro gefreut?